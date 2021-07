Degrado, bus estivi e lidi nord: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì alle 15,30 si riunisce il consiglio comunale di Ravenna, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune.

A inizio seduta saranno trattati i seguenti questione time: “Degrado e incongruità di un manufatto da risolvere, in via Pier Traversari angolo con stradello Bartolotti” e “Cancellato il bus estivo tra le Ville Unite e Forlì”, entrambi presentati dal consigliere Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna; “Stabilimenti balneari di Porto Corsini penalizzati da pochi parcheggi e multe salatissime” del consigliere della Lega nord, Gianfilippo Nicola Rolando.

A seguire l’assessora al Bilancio Valentina Morigi illustrerà l’”Informativa in merito alla concessione di contributi straordinari ai sensi dell'art. 15 comma 5 del regolamento per la concessione di contributi nel primo semestre 2021”. L’assessore al Patrimonio Massimo Cameliani presenterà due proposte di deliberazione: “Manifestazione di volontà alla vendita di area di terreno di proprietà comunale ubicata in prossimità di via fratelli Cervi angolo via Emaldi a Mezzano”; “Approvazione schema di accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/90 finalizzato a dotare il centro per l’impiego/ufficio di collocamento mirato di Ravenna di una nuova e più adeguata sede, in attuazione del piano di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al decreto ministeriale 74/2019 e sue modifiche e integrazioni”. Successivamente l’assessore allo Sport Roberto Fagnani porterà all'esame e al voto la proposta di deliberazione “Modifica del regolamento comunale per la concessione in uso temporaneo delle palestre di proprietà comunale e a disposizione dell'ente comunale”.

Marco Maiolini (gruppo misto) presenterà le mozioni “Ammodernamento del parco auto municipale” e, assieme a Michele Distaso (Sinistra per Ravenna) e Mariella Mantovani (Art.1- Mdp), “Scuola arti e mestieri Angelo Pescarini di Ravenna”.

Infine saranno discussi e votati tre ordini del giorno: “Edifici di pubblico accesso con tettoie e porticati” presentato da Emanuele Panizza (gruppo misto); "Per il rilancio dell'economia locale sono necessari appalti in edilizia a chilometro zero" presentato da Chiara Francesconi (Pri), Cinzia Valbonesi (Pd), Daniele Perini (Ama Ravenna), Raoul Minzoni (Italia Viva), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Mariella Mantovani (Art.1- Mdp); "Ricordiamo il prof. Scorza, come amico della nostra comunità e maestro" presentato da Daniele Perini (Ama Ravenna), Chiara Francesconi (Pri), Mariella Mantovani (Art.1-Mdp), Raoul Minzoni (Italia Viva), Marco Turchetti (Pd), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna).