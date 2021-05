Degrado, cure domiciliari e tutela dei rider: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 4 maggio, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. La seduta si aprirà con la trattazione dei seguenti question time: “Altra cabina elettrica sulla pista ciclabile del Parco Teodorico. A quando i controlli preventivi sulle nuove opere pubbliche in esercizio?” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Accertata efficacia delle cure domiciliari” presentato da Emanuele Panizza (Gruppo misto); “Medicinali e dispositivi medicali depositati sul ciglio della strada provinciale 3 nella località Gambellara: individuare i responsabili” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna). A seguire verrà data comunicazione dell’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Successivamente si svolgerà la presentazione delle seguenti interrogazioni presentate da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna): “Wanted Mariola per Ravenna”; “Viale Alberti in alta velocità, pedoni a rischio sugli attraversamenti”; “Tragico video game sulla Maledetta E45”. Sarà poi presentata dall’assessore Roberto Fagnani la proposta di deliberazione su “Aggiornamento D.u.p. 2021/2023: variazioni al bilancio, al piano investimenti, all'elenco annuale 2021 e programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 di importo pari o superiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. N. 50/2016”.

L’assessora Ouidad Bakkali presenterà due proposte di ratifica: “Ratifica - deliberazione di giunta comunale pv 136 del 20/04/2021 avente ad oggetto ‘Estensione della durata del progetto Wave con incremento di budget per approvazione di azione pilota - variazione di bilancio 2021-2023 - vincolo 259’”; “Ratifica - deliberazione di giunta comunale pv 156 del 22/04/2021aAvente ad oggetto ‘Attivazione centro Europe direct della Romagna finanziato dall'Unione europea e relativa variazione di bilancio’”.

A seguire la consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna) presenterà la mozione “Per l’intitolazione di un luogo pubblico del comune di Ravenna a Norma Cossetto vittima delle foibe” congiuntamente ai seguenti ordini del giorno: “Correggere la targa relativa alla giornata del ricordo presso la sede del consiglio territoriale del mare” presentato da Alberto Ancarani (Forza Italia); “Dedicare una via o un luogo alla memoria delle vittime delle foibe” presentato da Michele Casadio (Italia Viva), Chiara Francesconi (Pri), Marco Frati (Pd), Mariella Mantovani (Art.1), Daniele Perini (Ama Ravenna), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna).

Sempre Veronica Verlicchi (La Pigna) presenterà anche la mozione “Per l’adozione di un piano di prevenzione e repressione del degrado nella città di Ravenna, nei lidi e nel forese”. Infine sarà presentato da Mariella Mantovani (Art.1), Fabio Sabaraglia (Pd), Cinzia Valbonesi (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Daniele Perini (Ama Ravenna), Michele Casadio (Italia Viva) l’ordine del giorno “Anche a Ravenna un protocollo per la tutela dei riders”.