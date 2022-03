Degrado, Esposito (FdI): "Il cantiere è diventato una discarica a cielo aperto, si deve intervenire"

“Situazione di forte degrado in uno spazio utilizzato come deposito/discarica a cielo aperto di fronte al Residence Pruamare tra via 24 maggio, Viale Vecchi, Volturno e Callegati”. Lo segnala Renato Esposito, consigliere di Fratelli d’Italia, che deposita un'interrogazione per chiedere al sindaco di Ravenna di intervenire. "A maggio 2015 c’era stata la stipula per la vendita dei primi appartamenti del Residence Pruamare - sottolinea Esposito che aggiunge che - l’area attualmente adibita a discarica a cielo aperto, doveva in origine essere urbanizzata con la costruzione di villette facenti parte del complesso cosiddetto Pruamare, progetto mai andato in porto forse per la perdurante crisi edilizia".

"In più occasioni sono state segnalate alla società che gestisce il condominio - specifica il consigliere FdI, spiegando che lo stato attuale dell’area - presenta notevoli carenze sotto il profilo igienico/sanitario per la presenza di ratti, serpenti e simili, e risulta perciò essere pericoloso per le persone, ed in particolare per bambini ed anziani". Per questi motivi, Esposito chiede a sindaco e Giunta "di intervenire per la bonifica della zona segnalata, imponendo alla proprietà l’immediata messa in sicurezza dell’area per motivi di salute ed igiene pubblica, ed in caso di inerzia di sostituirsi alla stessa proprietà nell’opera di bonifica, salvo poi rivalersi sulla stessa".