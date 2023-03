Degrado, Esposito (FdI): "Marciapiedi pessimi davanti a Santa Maria in Porto e al Mar"

"Risultano davvero incomprensibili le motivazioni che spingono chi amministra la nostra città a trascurare in maniera così eclatante i luoghi della cultura, sia laica che religiosa, anche in previsione delle prossime festività pasquali e del relativo afflusso di turisti nella nostra città. Certo si dirà che la visita alla Basilica ed al museo sono estremamente gratificanti, e condividiamo in pieno tale giudizio, ma è davvero inaccettabile lo stato dei marciapiedi antistanti quei magnifici luoghi". Lo afferma il consigliere comunale Renato Esposito, chiedendo con una interrogazione di ripristinare "dignitosamente" i marciapiedi davanti alla Basilica di Santa Maria in Porto e al Mar, in via di Roma.

"Tale mancanza di attenzione verso chi vuole usufruire del patrimonio storico/artistico della nostra città, il non comprendere che una passeggiata in quei luoghi meriterebbe molto di più che il rischio di inciampare in un disastrato marciapiede, la sciatteria amministrativa direi che se ne deduce, davvero non si comprende", spiega Esposito che con l'interrogazione chiede "di evitare di mettere la solita 'pezza di asfalto' a coprire buche e dislivelli. Cosa che renderebbe peggiore la 'cura del male stesso' - inoltre si domanda - perché non si riesce a comprendere che certi 'spettacoli' di inefficienza amministrativa sono estremamente degradanti per l’intera nostra comunità cittadina? Perché non si comprende che l’offerta turistica può fare a meno di simili 'biglietti da visita'?".