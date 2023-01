Degrado in borgo Saffi, Lega: "Si trovi velocemente una soluzione"

I consiglieri comunali della Lega di Cervia Enea Puntiroli, Daniela Monti e Stefano Versari chiedono al sindaco e alla Giunta comunale "che venga riattivato al più presto il confronto con Pentagramma in liquidazione, Cassa Depositi e Prestiti, e i residenti, al fine di trovare velocemente una soluzione allo stato di degrado in cui riversa Borgo Saffi".

Secondo i consiglieri leghisti "le condizioni fatiscenti e di degrado degli edifici facenti parte del complesso di Borgo Saffi, ubicati in via Borgo Aurelio Saffi, sono annose, infatti sono ormai quasi venti anni che si susseguono lettere, e-mail, richieste e segnalazioni di ogni genere da parte dei condomini e proprietari privati indirizzate all’amministrazione comunale, allo scopo di chiedere interventi volti alla riqualificazione delle condizioni del Borgo, ma nulla di concreto è mai stato fatto, come testimoniano le effettive condizioni attuali del Borgo".

I consiglieri del Carroccio ricordano inoltre "le complicate vicissitudini dei vari passaggi di proprietà delle case del Borgo Saffi, dai Monopoli di Stato alla società Fintecna, da Pentagramma Romagna s.p.a. ora in liquidazione a CDP, che detengono la maggior parte delle proprietà del borgo, mentre le restanti altre sono di proprietà di privati".

"E' plausibile ritenere - conclude la Lega di Cervia - che sia il Comune di Cervia che il Ministero per i Beni Culturali abbiano tutti i titoli necessari per imporre alla società Pentagramma Romagna spa in liquidazione e Cassa Depositi e Prestiti, di provvedere a tutte quelle opere edilizie e strutturali necessarie per riportare le abitazioni di Borgo Saffi ai livelli minimi accettabili di sicurezza e di abitabilità, comprese quelle di restauro delle facciate dei fronti principali e secondari".