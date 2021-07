Degrado nei parchi del forese, Cacciatore e Zandoli (Lega): "Aree verdi vandalizzate e dimenticate"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

I parchi di paese vengono spesso dimenticati e questo purtroppo è sempre più un dato di fatto, altro non è che l'ennesimo tassello negativo che caratterizza questa giunta uscente. Sempre di più sono queste situazioni di degrado seguite da altrettante segnalazioni pervenute ai nostri contatti da parte di residenti stanchi e rassegnati. A causa della trascuratezza sono sempre più frequenti situazioni quali bivacco, sporcizia, schiamazzi che disturbano la quiete pubblica, danni ai giochi e situazioni a volte peggiori come lo spaccio di stupefacenti. Piccoli esempi sono i parchi Masih Iqbal di Mezzano e il parco Gian Maria Volonté di Camerlona ma l'elenco è lungo.

Tra questi troviamo l’eclatante caso di Camerlona, che dopo ripetute segnalazioni e tanto di verbale del Consiglio Territoriale, in data 16 luglio 2020, indica in seguito all’invio di una lettera del 1 giugno 2020 riguardo la situazione sicurezza a Camerlona, che il Presidente (PD) ha ricevuto riscontro per valutare il possibile trasferimento dell’area giochi dal parco Volontè al parco di via Don Pietro Pellicciari a causa di forte disagio creato da gruppi di teppisti adolescenziali che frequentano l’area vandalizzando attrezzature comunali e private. La nuova collocazione risolverebbe i problemi sopra riportati e garantirebbe pace e serenità dei residenti nelle vicinanze, tutto questo però ancora non è avvenuto e i disagi ai residenti restano.

Questo succede quando manca la volontà politica di affrontare una problematica, tutto questo non è più tollerabile e la Lega Ravenna si prenderà carico di risolvere il prima possibile gli errori della giunta PD uscente, a scopo di tutelare i cittadini onesti e le famiglie. Nei primi 100 giorni della nuova giunta con Filippo Donati sindaco metteremo al primo posto "le cose da fare subito", tra cui la messa in sicurezza, una programmazione seria dello sfalcio dell'erba, l'illuminazione adeguata, il ripristino del decoro ed il controllo di tutti quei parchi dimenticati da troppi anni dalla giunta De Pascale.

Luca Cacciatore e Lorenza Zandoli - Lega