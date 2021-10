Degrado nell'area verde, Bertolino (Ac): "La solita finta pre elettorale dell'Amministrazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

E’ del 5 luglio scorso la nostro video segnalazione riguardo alle condizioni di incuria e pericolosità in cui versava l’area verde situata tra via Dorese e via Dradi a Ravenna come ci avevano segnalato i residenti. Ebbene pochi giorni prima delle elezioni le zone più pericolose sono state bindellate con sopralluoghi di polizia locale, vigili del fuoco ecc., ma da allora più nulla si è mosso. Ebbene siamo di fronte alla solita finta pre elettorale, al solito fumo negli occhi di questa amministrazione, che era la stessa anche prima delle elezioni, per ingannare i cittadini che qualcosa di celere sarebbe stato fatto. Sollecitiamo affinché la situazionee possa tornare in sicurezza al più presto e che le bandelle non diventino come i cartelli di degrado da radici che non risolvono nulla ma servono solo a mettere in sicurezza (forse) la poltroncina di qualcuno.



Mauro Bertolino - Coordinatore regionale Emilia Romagna Alleanza di Centro