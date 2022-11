Degrado sul lungomare di Cervia, Gruppo Misto: "L'unica pensilina presente è indecorosa"

"In tutto il nostro lungomare, da via E. De Amicis al porto, è presente una sola pensilina coperta che viene utilizzata prevalentemente dai turisti durante il periodo estivo e, soprattutto dagli studenti nel periodo compreso fra settembre e maggio, in attesa del passaggio dei mezzi pubblici urbani e non.

Spesso sentiamo parlare di decoro urbano, in una città come la nostra definita “Città Giardino” e, pertanto ci sembra doveroso esprimere una critica sull’unica pensilina coperta del lungomare di Cervia, ovvero ci riferiamo a quella situata, lato est, all’altezza dello stabilimento balneare 187". Lo affermano attraverso un'interpellanza alla Giunta di Cervia i consiglieri del gruppo misto Gianluca Salomoni e Monica Garoia.

"In particolare, provenendo dalla pineta di Pinarella, pochi metri prima di imboccare la rotonda sulla quale è posizionata un monumento a Grazia Deledda (opera dello scultore Angelo Biancini del 1956) si può notare la pensilina in oggetto caratterizzata negativamente da un discutibile binomio di colore, arancione e grigio, sulla struttura metallica nonché da svariati scarabocchi a pennarello/bomboletta, operati abusivamente da soggetti rimasti allo stato ignoti, sulla parete di plastica posizionata a ridosso del relativo marciapiede - spiegano Garoia e Salomoni - Comprendiamo che in un contesto di crisi si cerchi di destinare le esigue risorse della Macchina Comunale verso altri capitoli di spesa (non sarebbe male concentrarsi maggiormente sulla manutenzione delle arterie del territorio che, sebbene i sedicenti sforzi ribaditi dalla Giunta nelle varie discussioni in Consiglio Comunale, risultano, agli occhi di turisti e cittadini, mal manutentate) ma oggettivamente, a volte la risoluzione di una questione sollevata può essere operata in economia".

Per questo i consiglieri chiedono alla Giunta se "è nei programmi dell’Amministrazione Comunale interessare chi di dovere per la pulizia delle scritte sulla parete della pensilina oggetto dell’interpellanza? - e inoltre se "si ritiene idoneo mantenere un doppio colore sulla struttura metallica ovvero non sarebbe più decorso, visto che ci troviamo su uno dei lungomari più belli della regione Emilia-Romagna, ad esempio verniciarla in una unica colorazione?".