Degrado sulle strade, Gasperoni (Ac): "Una vera trappola stradale sulla via Sant'Alberto"

Una buca profonda 18 centimetri sul ciglio della strada provinciale. Lo rende noto Stefania Gasperoni, esponente ravennate di Alleanza di Centro per i territori, che segnala la situazione di pericolo per degrado stradale sulla strada provinciale 1 (via S. Alberto) tra la Rotonda Svezia e la Rotonda Canale Magni, all'altezza dell'incrocio con via S. Alberto.

"Si tratta di una vera trappola stradale, l'affossamento immediatamente a ridosso della striscia bianca è di ben 18 centimetri per molti metri di lunghezza - protesta Gasperoni - Siamo fermi nella convinzione che è sempre meglio prevenire e provvedere in anticipo per sistemare le cose, più che lamentarsi o spargere inutili lacrime a postumi per eventi che si possono evitare con la ratio del buon senso; purtroppo la situazione delle strade a livello comunale è sempre più disastrata e urgono stanziamenti e piani di manutenzione seri".