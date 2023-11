Democrazia Cristiana si rinnova in vista delle prossime sfide elettorali: Mauro Bertolino coordinatore provinciale

E' Simona Vietina, già parlamentare e attualmente sindaca di Tredozio, la coordinatrice regionale della Democrazia Cristiana. Il partito, ha spiegato Vietina, "si propone di riavvicinare alla politica quei tanti cittadini che non si rivedono più nelle logiche degli attuali partiti. L'obiettivo è costruire un programma fatto di proposte concrete, vicine alla popolazione e ai territori, ma anche ripensare la politica partendo dal centro, per una governabilità stabile". Il ruolo di vice-coordinatore è stato affidato a Giorgio Cavazzoli, carpigiano, con alle spalle una solida esperienza politica. Questa la squadra dei coordinatori provinciali, chiamati a radicare il movimento politico sul territorio in vista delle prossime sfide elettorali: Erio Luigi Munari è coordinatore provinciale Dc di Modena, Pierluigi Utini di Parma, Mauro Bertolino di Ravenna, Giuseppe Spaccapaniccia di Bologna, Annalisa Petarra di Ferrara, Daniele La Bruna di Forlì-Cesena e Alessandro Paolo Lualdi di Rimini.