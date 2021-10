Elezioni amministrative, Ravenna elegge il nuovo sindaco: seggi aperti, la diretta

Urne aperte a Ravenna, chiamata ad eleggere il nuovo sindaco. Si voterà su due giorni: domenica dalle 7 alle 23 e luned dalle 7 alle 15. Gli elettori chiamati che potranno esprimere il proprio voto, nelle 165 sezioni, sono 124.926, di cui 64.610 donne e 60.316 uomini. Sono undici i candidati: Michele De Pascale (sostenuto da Pd, lista de Pascale sindaco, Movimento 5 stelle, Partito Repubblicano italiano, Ravenna Coraggiosa, Ambiente e territorio con Maiolini, Voci protagoniste, Ravenna in campo), Filippo Donati (sostenuto da Lega, lista Viva Ravenna, Fratelli d'Italia, gruppo Alberghini), Alberto Ancarani (sostenuto da Forza Italia, lista PrimaveRa), Alvaro Ancisi (sostenuto da Lista per Ravenna, Lista del Mare, Popolo della famiglia, Rinascimento per Ravenna, Ravenna per i pensionati, Amici animali), Veronica Verlicchi (sostenuta da La Pigna, Italexit, Ravenna s'è desta, Noi per i lidi, Forese in comune), Emanuele Panizza (sostenuto dal Movimento 3V), Mauro Bertolino (Alleanza di Centro per Ravenna), Lorenzo Ferri (Partito Comunista), Alessandro Bongarzone (Comunisti uniti), Gianfranco Santini (Potere al Popolo) e Matteo Rossini (Riconquistare l'Italia).

E’ eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (ossia il 50% + uno). Se nessun candidato sindaco raggiunge tale soglia, si tornerà a votare per l’elezione diretta del sindaco domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati. Per votare l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli viene consegnata al seggio. L’elettore, prima di uscire dalla cabina, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura.

La diretta

Ore 13.38 Candidati al voto: la foto di Filippo Donati



Ore 12.32 Affluenza 'fredda'

Alle 12 ha votato il 12,87% degli aventi diritto. Cinque anni fa votò il 19,41%.

Ore 12.22 Candidati al voto: la foto di Alberto Ancarani