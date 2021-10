Elezioni a Ravenna: lo spoglio e i risultati, de Pascale in netto vantaggio - LA DIRETTA

Hanno preso ufficialmente il via le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni amministrative a Ravenna

Hanno preso ufficialmente il via le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni amministrative a Ravenna. Ancora poche ore e i ravennati sapranno chi guiderà la loro città per i prossimi 5 anni. L'affluenza definitiva dei ravennati alle urne è stata del 54,08% degli aventi diritto al voto: 5 anni fa la percentuale fu del 61,28%, ma si votò in un solo giorno. Il calo è quindi di 7 punti percentuali. La prima giornata alle urne, domenica, si è chiusa con il 41,40% degli aventi diritto al voto ai seggi. Gli elettori chiamati a esprimere il proprio voto, nelle 165 sezioni, sono 124.926, di cui 64.610 donne e 60.316 uomini.

I candidati alla carica di consigliere sono ben 833 per 32 seggi. Sono undici invece i candidati sindaco, sostenuti da 30 liste: Michele De Pascale (sostenuto da Pd, lista de Pascale sindaco, Movimento 5 stelle, Partito Repubblicano italiano, Ravenna Coraggiosa, Ambiente e territorio con Maiolini, Voci protagoniste, Ravenna in campo), Filippo Donati (sostenuto da Lega, lista Viva Ravenna, Fratelli d'Italia, gruppo Alberghini), Alberto Ancarani (sostenuto da Forza Italia, lista PrimaveRa), Alvaro Ancisi (sostenuto da Lista per Ravenna, Lista del Mare, Popolo della famiglia, Rinascimento per Ravenna, Ravenna per i pensionati, Amici animali), Veronica Verlicchi (sostenuta da La Pigna, Italexit, Ravenna s'è desta, Noi per i lidi, Forese in comune), Emanuele Panizza (sostenuto dal Movimento 3V), Mauro Bertolino (Alleanza di Centro per Ravenna), Lorenzo Ferri (Partito Comunista), Alessandro Bongarzone (Comunisti uniti), Gianfranco Santini (Potere al Popolo) e Matteo Rossini (Riconquistare l'Italia).

LA DIRETTA

ORE 18.55 - Con 42 sezioni scrutinate su 165, Michele de Pascale è in netto vantaggio con il 60,5% dei voti: il Pd ha ottenuto il 39,2% dei voti, la lista de Pascale il 4,9%, il Pri il 4,8%, Ravenna Coraggiosa il 4,6%, il Movimento 5 stelle il 3,9%, Ravenna in Campo l'1,5%, Ambiente e territorio con Maiolini lo 0,9% e Voci Protagoniste lo 0,5%.

ORE 18.50 - Con 15 sezioni scrutinate su 165, Michele de Pascale è in testa con 2900 voti (58,22%), seguito da Filippo Donati con 1183 voti (23,75%), Alvaro Ancisi con 260 voti (5,22%), Veronica Verlicchi con 188 voti (3,77%), Alberto Ancarani con 155 voti (3,11%), Emanuele Panizza con 130 voti (2,61%), Alessandro Bongarzone con 49 voti (0,98%), Gianfranco Santini con 43 voti (0,86%), Lorenzo Ferri con 36 voti (0,72%), Mauro Bertolino con 19 voti (0,38%) e Matteo Rossini con 18 voti (0,36%).

ORE 18.15 - Con cinque sezioni scrutinate su 165, Michele de Pascale è in testa con 863 voti (54,83%), seguito da Filippo Donati con 405 voti (25,73%), Alvaro Ancisi con 85 voti (5,4%), Veronica Verlicchi con 71 voti (4,51%), Alberto Ancarani con 52 voti (3,3%), Emanuele Panizza con 40 voti (2,54%), Alessandro Bongarzone con 19 voti (1,21%), Lorenzo Ferri con 18 voti (1,14%), Gianfranco Santini con 12 voti (0,76%), Matteo Rossini con 6 voti (0,38%) e Mauro Bertolino con 3 voti (0,19%).

ORE 17.50 - Con tre sezioni scrutinate su 165, Michele de Pascale è in testa con 544 voti (56,67%), seguito da Filippo Donati con 250 voti (26,04%), Veronica Verlicchi con 47 voti (4,9%), Alvaro Ancisi con 38 voti (3,96%), Alberto Ancarani con 33 voti (3,44%), Emanuele Panizza con 17 voti (1,77%), Alessandro Bongarzone con 10 voti (1,04%), Lorenzo Ferri con 7 voti (0,73%), Gianfranco Santini con 6 voti (0,63%), Matteo Rossini con 5 voti (0,52%) e Mauro Bertolino con 3 voti (0,31%).

Con 2 sezioni scrutinate su 165 la lista del Partito Democratico è in testa con 234 voti (40,98%), seguono Fratelli D'Italia con 66 voti (11,56%), Lega con 65 voti (11,38%), De Pascale Sindaco con 23 voti (4,03%), Movimento 5 Stelle con 22 voti (3,85%), Ravenna Coraggiosa con 20 voti (3,50%), Viva Ravenna con 18 voti (3,15%), Forza Italia con 18 voti (3,15%), Partito Repubblicano Italiano con 14 voti (2,45%), La Pigna con 13 voti (2,28%), Lista Per Ravenna con 12 voti (2,10%), 3V Verità Libertà con 12 voti (2,10%), Forese In Comune con 8 voti (1,40%), Ravenna In Campo con 7 voti (1,23%), Comunisti Uniti con 7 voti (1,23%), Ambiente E Territorio con 6 voti (1,05%), Potere al Popolo con 5 voti (0,88%), Partito Comunista con 4 voti (0,70%), Amici Animali con 3 voti (0,53%), Voci Protagoniste con 2 voti (0,35%), Noi Per I Lidi con 2 voti (0,35%), Ravenna S'e' Desta con 2 voti (0,35%), Rinascimento Per Ravenna con 2 voti (0,35%), Primavera Ravenna con 2 voti (0,35%), Italexit con 1 voti (0,18%), Alleanza di Centro con 2 voti (0,35%), Riconquistare l'Italia con 1 voti (0,18%), Lista Del Mare con 0 voti (0%), Ravenna Per I Pensionati con 0 voti (0%), Il Popolo Della Famiglia con 0 voti (0%).

ORE 17.25 - Con due sezioni scrutinate su 165, Michele de Pascale è in testa con 344 voti (57,53%), seguito da Filippo Donati con 157 voti (26,25%), Veronica Verlicchi con 27 voti (4,52%), Alvaro Ancisi con 18 voti (3,01%), Alberto Ancarani con 18 voti (3,01%), Emanuele Panizza con 12 voti (2,01%), Alessandro Bongarzone con 7 voti (1,17%), Gianfranco Santini con 6 voti (1%), Lorenzo Ferri con 5 voti (0,84%), Matteo Rossini e Mauro Bertolino con 2 voti (0,33%).

ORE 17.15 - Con una sezione scrutinata su 165, Michele de Pascale è in testa con 185 voti (56,23%), seguito da Filippo Donati con 97 voti (29,48%), Veronica Verlicchi con 11 voti (3,34%), Alberto Ancarani con 9 voti (2,74%), Alvaro Ancisi con 8 voti (2,43%), Emanuele Panizza con 7 voti (2,13%), Gianfranco Santini con 5 voti (1,52%), Alessandro Bongarzone e Lorenzo Ferri con 3 voti (0,91%), Matteo Rossini con 1 voto (0,3%) e Mauro Bertolino con zero voti.

ORE 15.00 - SEGGI CHIUSI

Si sono chiusi alle 15 di lunedì pomeriggio i seggi per le elezioni amministrative a Ravenna. Si è in attesa della percentuale di affluenza definitiva. Dopo che le ultime persone ancora presenti all'interno del seggio avranno espresso la loro preferenza, si partirà con la conta dei voti.