Disabilità, degrado, agricoltura e Tari: si riunisce il consiglio comunale

Giovedì 29 settembre, alle 15,30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Urgente sfalcio delle canne in prossimità di via Marabina in direzione Lido di Dante/Ravenna” proposto da Renald Haxhibeku (Pd); “Dopo Carta bianca, e la sua sostituzione, permangono gravi disagi per i disabili” presentato da Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco); “Ancora chiuso l’ossario alle feste dei morti, dopo oltre tre anni” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna – Polo civico popolare).

Successivamente saranno trattate le seguenti interrogazioni: “Tuteliamo l'area antistante Galla Placidia” presentata da Daniele Perini (Lista de Pascale); “Disastro via Maggiore panchine rotte ed erbacce” presentata da Renato Esposito (Fratelli d’Italia); “Situazione di degrado in località Lido Adriano” presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forse e lidi); “Punta Marina nuova collocazione per il mercato ambulante” presentata da Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier); “Le affermazioni del sindaco e i traffici portuali con il Mar Nero” presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forse e lidi). A seguire l’assessora al Bilancio, Livia Molducci, presenterà la proposta di deliberazione “Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021”.

Seguirà la presentazione di due mozioni: “Sostegno all’agricoltura e contrasto alla penuria di scorte alimentari” presentata da Gianfilippo Nicola Rolando e Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier); “Le imprese artigiane non paghino due volte per i rifiuti speciali” presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare). Infine, saranno discussi e votati due ordini del giorno: “Pannelli solari sulle scuole” presentato da Daniele Perini (Lista de Pascale); “Un sostegno alla legge Saman” presentato da Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle) e sottoscritto da Francesca Impellizzeri (Ravenna Coraggiosa) e Daniele Perini (Lista de Pascale).