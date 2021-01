Discussione sulla sanità: anche in Consiglio comunale va di scena il "var"

Anche in Consiglio comunale a Ravenna va di scena il "var". Argomento da moviola un impegno ad anticipare nella seduta di martedì la discussione degli odg dedicati alla sanita'. A sollevarlo Alberto Ancarani di Forza Italia con la presidente Livia Molducci, che decide di far riascoltare le registrazioni della conferenza dei capigruppo, mentre il forzista la attacca: "Fa politica, non e' super partes, ha sbagliato e deve chiudere scusa". Interviene in sua difesa Daniele Perini di Ama Ravenna, mentre il capogruppo del Partito democratico Fabio Sbaraglia non scioglie il mistero sull'accordo.

Ancarani non ne vuole sapere di riprendere i lavori prima che si dipani la matassa, ma alla fine cede e prende parola l'assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fagnani che incassa il via libera, con 21 voti favorevoli e 10 astenuti, al progetto di per la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra via don Carlo Sala e via Romea sud, a carico di Cia-Conad, per un investimento di circa 470.000 euro. A votazione avvenuta la presidente Molducci, fatta riascoltare la registrazione, ammette l'errore e chiede scusa in particolare ad Ancarani autore della proposta di anticipo nella capigruppo. (fonte Dire)