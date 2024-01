Disforia di genere, ispettori del Ministero all’ospedale Careggi. Bakkali: "Crociata politica"

"È in atto una vera e propria crociata ideologica contro l’ospedale Careggi di Firenze e il suo personale sanitario, che, attraverso le pressioni della destra, sta spingendo il ministero della Salute a intralciare l’operatività della struttura sanitaria stessa". Ne è convinta la parlamentare ravennate Ouidad Bakkali, che interviene sul caso dell'ospedale fiorentino in cui da giorni gli ispettori del ministero della Salute stanno eseguendo approfondimenti sull'iter adottato in merito al percorso di trattamento per la disforia di genere nei bambini e sull'uso del farmaco triptorelina, che serve a bloccare lo sviluppo dei caratteri sessuali in modo che, una volta maggiorenni, possano decidere consapevolmente se compiere o meno la transizione verso l’altro sesso.

La relazione degli esperti dovrebbe essere consegnata al ministro Schillaci entro 15 giorni. Sulla base della relazione e delle valutazioni degli ispettori, il ministro se necessario valuterà eventuali decisioni o approfondimenti anche rispetto a una revisione dell'iter di trattamento. "È solo una verifica di quello che è stato fatto e se sono state seguite le normative vigenti. Non è un gesto punitivo assolutamente", ha detto il ministro in merito all'ispezione all'ospedale fiorentino.

"Il Careggi è un centro di eccellenza per l’assistenza psicologica e sanitaria a persone e adolescenti transgender. Ora gli ispettori ministeriali indagano all’interno della struttura e questo è solo l’ultimo atto di una serie di azioni per fermare l’attività dell’ospedale - attacca Bakkali - Decine di genitori ribadiscono come il Careggi abbia salvato la vita dei propri figli, ma la destra e in particolare il ministro Schillaci non hanno intenzione di ascoltare le voci a difesa del centro. Tra queste anche quelle di famiglie ravennati e romagnole che hanno come punto di riferimento nell’ospedale fiorentino".

"L’identità di genere è un diritto fondamentale della persona, come la Consulta ha ribadito in più sentenze; è un diritto sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Così come il diritto costituzionale alla salute deve essere garantito a ogni persona - conclude la parlamentare - Siamo evidentemente di fronte all’ennesimo attacco di questa destra verso la comunità lgbtqia+ italiana: si vuole colpire il Careggi per colpire le persone transgender, ed è semplicemente crudele e vergognoso. Insieme agli onorevoli Zan e Furfaro, abbiamo presentato un’interrogazione al ministro Schillaci, per chiedere che si fermi immediatamente questo atteggiamento transfobico delle istituzioni che sta ledendo i diritti, la vita e la dignità di alcune cittadine e alcuni cittadini".