Disturbi alimentari, Azione organizza un confronto con gli esperti

Ravenna in Azione vuole tenere alta l’attenzione pubblica sul tema dei disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), "problema sempre più dilagante e cruciale quanto sottovalutato - afferma il partito - una vera e propria epidemia silenziosa che in Italia, negli ultimi anni, miete più di 10 vittime al giorno, soprattutto fra i più giovani". Per fare ciò sabato 16 marzo alle 16,30 dirigenti e esponenti di Azione, insieme a esperti di disturbi alimentari incontreranno e si confronteranno con i cittadini ravennati in piazza Andrea Costa, davanti al Mercato Coperto.

Una tematica connessa a uno degli argomenti chiave della politica di Azione, "la difesa del Sistema Sanitario Nazionale e il conseguente abbattimento delle liste d’attesa. Disturbi alimentari e liste d’attesa sono infatti strettamente correlati se si pensa, ad esempio, a ciò che è accaduto a Giulia Tavilla, una ragazza che soffriva di bulimia e che il 15 marzo del 2011, a soli 17 anni, ha perso la vita, non in quanto afflitta da una malattia incurabile ma per via delle infinite liste d’attesa per accedere ai centri di cura. Ed è proprio grazie al coraggio e alla perseveranza del padre Stefano nel fare sensibilizzazione sul tema dei Disturbi della Nutrizione e della Alimentazione che nel 2018 è stata riconosciuta ufficialmente la giornata nazionale del Fiocchetto Lilla".



Per questo Azione scende in piazza "per chiedere che il Governo finalmente ascolti gli esperti e le associazioni che, ormai da tempo, chiedono di attuare il comma 288 della legge di bilancio del 2022 che chiede al Ministero della Salute di scorporare i disturbi dell’alimentazione dall’area della salute mentale e di inserirli all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza, dando loro una specifica area autonoma". Per gli esponenti di Ravenna in Azione "non è certo proponendo nuovi reati come quello di istigazione ai disturbi alimentari, così come vorrebbero alcune forze della maggioranza nazionale, che si affronta un disturbo profondo e dilagante soprattutto fra le giovani generazioni. È vergognoso pensare che ancora oggi la salute di 3 milioni di malati possa dipendere più dagli umori del Governo che da una programmazione che dedichi fondi alla cura di tali disturbi sempre più consistenti, strutturali ed omogenei su tutto il territorio nazionale in modo che i servizi siano repentini, continuativi, completi e che si evitino altre tragedie come quella di Giulia e di tante giovani vite".