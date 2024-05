La carica dei dodici candidati di "SiAmo Brisighella", presentati nomi e programma elettorale

Giovedì sera, nella sala polivalente del complesso Cicognani, davanti a più di 250 cittadini brisighellesi, in un clima di grande entusiasmo, sono stati presentati i dodici candidati alla carica di consigliere comunale della lista civica SiAmo Brisighella. Sei donne e sei uomini, rappresentate tutte le frazioni, la più giovane Francesca Bosi studentessa in medicina e chirurgia, età media 50 anni e molti alla prima esperienza politica, quasi tutti provenienti dal mondo dell’associazionismo.

Un programma nato da un percorso partecipato con il contributo dei cittadini, di associazioni, organizzazione ed esperti. Un programma in 16 pagine poco ideologico, ma con molte idee concrete che cerca di progettare la Brisighella del futuro. Un programma di ampio respiro con un orizzonte più ampio dei 5 anni. I principi alla base del programma sono il dialogo e l’ascolto con i cittadini e le organizzazioni, un comune che rende protagonisti i giovani, lotta allo spopolamento e alla denatalità, aiuto alle piccole attività, valorizzazione delle frazioni e grande rilancio del turismo.

Naldoni è poi passato a parlare delle opere pubbliche più importanti da realizzare: la riqualificazione del percorso che dalla via degli asini porta ai tre colli, il completamento della ristrutturazione dell’ex convento dell’Osservanza come nuovo centro giovanile, la realizzazione di un percorso protetto che colleghi Brisighella al centro sportivo e la ricerca di una soluzione per la realizzazione di una nuova piscina comunale.

La parola è poi passata a tre candidati consiglieri, Francesca Bosi che ha introdotto il tema dei giovani concentrandosi anche sul tema delle fragilità psichiche, Franco Spada già assessore, che ha parlato dell’evoluzione dell’agricoltura e della valorizzazione dei prodotti del territorio e dell’importanza di rilanciare il turismo anche alla luce del prestigioso riconoscimento della vena del gesso quale Patrimonio dell’Umanità e in ultimo l’insegnante Romina Gurini che ha fatto un quadro della situazione della scuola nel territorio Brisighellese e dell’importanza di ripartire dalla collaborazione tra docenti, associazione e famiglie.

Il programma degli incontri è fittissimo, da martedì 14 maggio il candidato sindaco e i candidati consiglieri del territorio inizieranno una serie di 11 incontri con i cittadini sempre alle ore 20.30: il primo è in programma nell’ex scuola di Montefortino per poi arrivare a Fognano lunedì 3 giugno e giovedì 6 giugno ad orario da definire “SìAmo Brisighella” terrà la manifestazione di chiusura della campagna elettorale nell’ex convento dell’Osservanza.

Importanti anche gli incontri programmati per giovedi 23 maggio al Caffè Lamone di Fognano con i giovani e l’incontro con i sindaci di Faenza e Marradi nella sala Cicognani lunedi 27 maggio.

La serata si è conclusa con un appello ai cittadini: “Non fateci mancare il vostro sostegno, le vostre idee e, se avete occasione di parlarne parlatene bene. Distinguiamoci sempre e comunque per avere un atteggiamento per qualcosa, un atteggiamento positivo, non un atteggiamento che è contro o negativo. Questo ci deve distinguere: ho cercato nelle persone che fanno parte di questa lista persone che fossero giuste per questo progetto. E’ nato un gruppo che sente questo progetto e intende realizzarlo. Le prospettive ci sono, l’affetto dei cittadini lo stiamo sentendo, la voglia di farsi sentire c’è”.

I candidati: Francesca Bosi, 22 anni, Studentessa di Medicina e Chirurgia; Romina Botti, 49 anni, Responsabile amministrativa; Anna Pia Casale, 57 anni, Imprenditrice nel campo dell’artigianato artistico; Giuseppe Giraldi, 65 anni, Imprenditore edile; Romina Gurini, 48 anni, Docente di Scuola Primaria; Alessia Mercatali, Funzionaria pubblica; Fabio Pasini, Operaio; Eolo Piancastelli, Pensionato (ex dirigente Cgil); Cesare Psotti, 66 anni, Pensionato (ex bancario), Pres. della S. Martino APS; Samanta Sangiorgi, 42 anni, Operaia; Franco Spada, 73 anni, Pensionato (agronomo e agricoltore); presidente onorario del Consorzio olio DOP Brisighella; Jacopo Tronconi, 32 anni Imprenditore metalmeccanico.