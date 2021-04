Dopo la caduta dell'albero Panizza (G. Misto) attacca il sindaco: "Lavori fatti con superficialità"

Il consigliere Emanuele Panizza, capogruppo del Gruppo Misto nel Comune di Ravenna, ha depositato un question time rivolto al sindaco Michele De Pascale in merito alla vicenda dell'albero caduto in viale Zara a Marina di Ravenna.

"Inutile dire che verranno accertate le cause e che si dovrà valutare l’eventuale necessità di mettere in sicurezza le altre alberature interessate dai lavori - afferma Panizza che pone attenzione anche su un'altra questione: - è da qualche settimana che sono stati completati i lavori di rifacimento in via Tolmezzo a Ravenna del marciapiede e del manto stradale. Avevo personalmente segnalato di provvedere a lasciare un tratto di marciapiede a filo, in corrispondenza delle strisce pedonali, per agevolare la salita alle persone in sedia a rotelle. È stato fatto solo da un lato".



"La percezione è che i lavori vengano fatti con superficialità o che in alcuni casi si tenda a non preoccuparsi delle possibili conseguenze o disagi che si possono evitare o creare ai cittadini - continua Panizza che chiede al sindaco - se intende svolgere delle indagini per capire come sia possibile che si verifichino episodi simili e quali le soluzioni per evitare che si ripetano. Limitatamente a quanto accaduto in viale Zara si chiede quali saranno le azioni per garantire la sicurezza dei residenti e chi vi transita".