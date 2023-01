Dopo le dimissioni di Rudy Gatta, Maria Cristina Gottarelli entra in consiglio comunale per il Pd

Durante la seduta del Consiglio comunale di martedì, è stata ufficializzata la nomina della nuova consigliere comunale del Partito Democratico Maria Cristina Gottarelli che va a sostituire il dimissionario Rudy Gatta. Per Gottarelli, 53 anni, originaria di Riolo Terme e laureata in chimica, si tratta di un ritorno in Consiglio Comunale: era già stata eletta in seguito alle elezioni del 2016.