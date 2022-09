Dopo le elezioni il Movimento 5 Stelle si incontra per organizzare le attività

Il Movimento 5 Stelle dà il via a una serie di incontri nel territorio. "Martedì 6 ottobre saremo a Ravenna per partecipare all'incontro del gruppo locale - spiegano i referenti territoriali per l'Emilia-Romagna e senatori Marco Croatti e Gabriele Lanzi - Sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione post elezioni e per organizzare il lavoro che ci aspetta in Parlamento a inizio della XIX Legislatura. Questa riunione, che sarà aperta ad attivisti e simpatizzanti, sarà l'occasione per stilare un calendario di incontri che abbiamo intenzione di organizzare con i gruppi di tutte le province della nostra regione, in attesa delle imminenti nomine dei referenti provinciali e della costituzione dei gruppi territoriali. Adempimenti, questi ultimi, che serviranno a completare la riorganizzazione interna del Movimento 5 Stelle permettendo l'istituzione di un sistema più efficace per raccogliere istanze e idee provenienti dai territori. L'ottimo risultato elettorale non è un traguardo, ma un nuovo punto di partenza per il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte".