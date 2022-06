Edilizia popolare: 5 Stelle e Lista De Pascale spingono su superbonus e comunità energetiche

Martedì in Consiglio comunale a Ravenna il consigliere Davide Buonocore, della Lista De Pascale Sindaco, ha chiesto alla giunta lo stato d’arte sull’edilizia popolare con riferimento al Superbonus 110%. Il capogruppo consigliere Schiano, del Movimento 5 Stelle, si è unito a Buonocore intervenendo congiuntamente sull’argomento spiegando l’importanza di cogliere in tempo (entro il 2023) l’incentivazione data dal superbonus 110% e di attivarsi, "così che il Comune possa ottimizzare gli stabili in questione e garantire l’efficientamento energetico e la rivalorizzazione di quello che è la proprietà pubblica".

"Caro prezzi e riproposizione di gare pubbliche per la gestione degli interventi non devono essere un ostacolo, perdere queste opportunità oggi significherebbe rimandare la rivalorizzazione degli immobili in altri momenti a costi più elevati, a carico dei cittadini". I consiglieri spiegano come "questi patrimoni edilizi Comunali devono puntare al risparmio energetico dando un triplice vantaggio: vantaggio nel risparmio in bolletta per chi abita questi stabili, vantaggio edilizio per rinnovare e adattarsi al futuro ecosostenibile e infine il vantaggio di essere ecologicamente rivolti al futuro, così come richiesto dalla regione e dall’Europa. Ricordiamoci che chi abita in questi edifici tendenzialmente percepisce un reddito basso, ed essendo a rischio di “povertà energetica”, devono essere i primi a beneficiare dei risparmi per affrontare il rincaro energia".

Il consigliere Buonocore puntualizza anche come il super bonus 110% sia nato "sia per il risparmio sia per la sostenibilità ambientale che ne deriverebbe a seguito degli interventi di riqualificazione energetica, si stima infatti un risparmio di circa 5.5 Terawatt / ora all’anno, se si ristrutturassero le caldaie delle case popolari in tutta Italia".

Il pentastellato Schiano sottolinea come "questa nuova amministrazione stia rivolgendo lo sguardo alle battaglie per l’ambiente e la sostenibilità di cui il Movimento 5 stelle si è reso da sempre promotore, approvando a marzo di quest’anno la mozione delle comunità energetiche del consigliere pentastellato Schiano e che da maggio di quest’anno è diventata anche legge Regionale". In conclusione i due consiglieri si uniscono in un accorato appello perché non si rimandi ulteriormente l’attuazione del Super Bonus 110% agli edifici popolari, dando priorità a chi oggi è un soggetto maggiormente e socialmente vulnerabile.