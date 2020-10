Edilizia scolastica, M5S: "In provincia arrivano 4 milioni per la sicurezza delle scuole"

"Più di 58 milioni di euro per la sicurezza delle nostre scuole: è la cifra contenuta nel decreto interministeriale firmato in questi giorni dalla ministra Lucia Azzolina e ora controfirmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze", A sottolinearlo è il gruppo assembleare del M5S in Regione.

"Il provvedimento assegna agli enti locali complessivamente 855 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. Per gli istituti dell’Emilia-Romagna le risorse a disposizione ammontano a 58.040.078 milioni di euro così suddivisi per le varie province: a Bologna vanno 11.815.048 seguita da Modena con 10.135.417 e Reggio Emilia con 6.958.631. Parma riceve 5.454.660 mentre per le province di Ferrara e Forlì-Cesena le risorse a disposizione ammontano rispettivamente a 5.132.674 e 5.089.290. Piacenza riceve 4.405.682, Ravenna 4.416.860 e Rimini 4.431.812. “La scuola deve essere prima di tutto un luogo sicuro, ma non sempre in passato, purtroppo, lo è stato – spiega Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle – Adesso grazie all’azione del Governo e della ministra Azzolina si sta cercando di sanare gravi lacune che abbiamo ereditato nel settore dell’edilizia, investendo in sicurezza e innovazione. Le risorse messe oggi a disposizione sono un primo e importante passo in questa direzione. Il prossimo sarà il Recovery Fund: buona parte delle risorse europee dovranno servire a migliorare il sistema dell’istruzione, anche per rendere più vivibili, confortevoli e moderni gli ambienti di apprendimento dove studiano i nostri ragazzi” conclude Silvia Piccinini.