Edoardo Ricci è il nuovo segretario provinciale di Forza Italia Giovani a Ravenna

Alla Presenza del Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Daniele Aiello, del Capogruppo in Comune a Ravenna Alberto Ancarani e del Segretario Provinciale Fabrizio Dore si è svolta la conferenza stampa di presentazione del nuovo Segretario Provinciale di Ravenna per Forza Italia Giovani. Si tratta di Edoardo Ricci, 20 anni, studente presso l’università degli studi di Ferrara, corso di studio Scienze e Tecnologie della Comunicazione. Nel corso della conferenza stampa, Edoardo Ricci si è soffermato sulle tematiche delle politiche giovanili, nel campo dell’Università e del mondo del lavoro, oltre alle difficoltà logistiche che caratterizzano Ravenna e che si ripercuotono in particolare sui giovani per cui c’è bisogno di un passo decisamente diverso, con riferimento specifico ai collegamenti con Bologna e Ferrara. "Nel suo programma vi è anche la necessità dei giovani affinchè le pubbliche amministrazioni possano aprire nuovi spazi culturali e di aggregazione, anche di tipo ludico, per far sì che le città della provincia siano vivibili e attrattive. Un’attenzione particolare sarà data anche alle fasce più deboli e in difficoltà. Ha poi aggiunto che il movimento giovanile della provincia si adopererà per dare il massimo contributo per la sfida delle regionali qualunque sarà il ruolo che il partito deciderà di attribuirgli" si legge in una nota.



Il segretario Regionale Daniele Aiello nel suo intervento ha affermato che "la scelta di Edoardo è va nell’ottica di rinforzare il movimento giovanile, di dare slancio alle proposte nazionali anche nella provincia ravennate e di rinsaldare la sinergia con la dirigenza del partito adulto che è la miglior condizione per portare avanti le battaglie". Ha poi ricordato l’evento nazionale di Forza Italia Giovani che si terrà proprio in Romagna a Bellaria, e che vedrà la mobilitazione di tutti i giovani della regione e d’Italia.



Il Segretario Provinciale Fabrizio Dore ha proseguito ricordando che "dopo qualche anno di vuoto di rappresentanza ufficiale del movimento giovanile nell’ambito della segreteria provinciale di Forza Italia, il lavoro di ricerca e la scelta di Edoardo Ricci fornirà una visione nuova, innovativa, al passo che con le sfide nazionali e anche globali su cui i giovani sono protagonisti e attenti. L’ingresso di Edoardo e di altri componenti va nella direzione di avere sempre una politica che sia in grado di guardare al futuro e avere un linguaggio comunicativo adeguato".



Ha poi preso la parola il capogruppo in Comune a Ravenna, Alberto Ancarani evidenziando che "la nomina del giovane Edoardo darà una spinta propulsiva al partito, nel momento delicato nel quale sono imminenti ben due campagne elettorali: prima le regionali poi le comunali. In particolare in vista di queste ultime l’innesto di forze nuove e fresche è un segnale forte che diamo sia alla cittadinanza sia ai nostri alleati che sono prima di tutto i partiti di centrodestra con i quali governiamo il paese, in vista di un rafforzamento della proposta politica di coalizione"