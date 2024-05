Elezioni, a Conselice inizia il tour dei quartieri del candidato sindaco Sangiorgi

Inizia per il candidato sindaco della lista civica di centrosinistra “Comunità Protagonista” Andrea Sangiorgi il tour nei quartieri di Conselice, Lavezzola e San Patrizio. “Lo avevamo detto che avremmo fatto una campagna elettorale strada per strada e così abbiamo organizzato, grazie alla disponibilità di molti cittadini che ci ospiteranno nei loro giardini, 14 caseggiati in tutto il Comune di Conselice - afferma Sangiorgi - Sarà occasione per spiegare, confrontandoci direttamente con i cittadini, il nostro progetto per Conselice. Solo così credo si possa fare una vera capillare campagna elettorale. Ma dico di più: se eletto sindaco queste riunioni di quartiere saranno una costante della mia azione amministrativa per sin da subito costruire un rapporto diretto di confronto e ascolto con i cittadini. Inizia questo tour strada per strada".

Ecco le date degli incontri: 9 maggio ore 20 Via della Resistenza 21 (Lavezzola); 11 maggio ore 17 Via Canalazzo 90 (San Patrizio-Zeppa); 12 maggio ore 17 Via Mameli 88 (San Patrizio); 13 maggio ore 20 Via Piave 10 (Lavezzola); 15 maggio ore 20 Vicolo del Consorzio 2 (Conselice); 16 maggio ore 20 Via Vivaldi 31 (Conselice); 18 maggio ore 17 Via Bastia 240 (Frascata); 20 maggio ore 20 Via Benati 16 (Conselice); 21 maggio ore 20 Via Leonardo Da Vinci 23 (Lavezzola); 24 maggio ore 20 Via Don Tiso Galletti 35 (Conselice); 25 maggio ore 17 Via Guglielma 50 (Chiesanuova); 27 maggio ore 20 Via Don Minzoni 17/A (Conselice); 28 maggio ore 20 Via X Aprile 23 (Lavezzola); 31 maggio ore 20 Via Tevere 12 (Conselice).