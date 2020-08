Elezioni a Faenza, Italia Viva presenta i suoi candidati a sostegno di Isola

Italia Viva scende in campo e presenta la sua lista a sostegno di Massimo Isola sindaco alle elezioni comunali di Faenza di settembre. Alla presentazione dei candidati consiglieri erano presenti, oltre ovviamente i componenti della lista, l'onorevole Marco Di Maio, riferimento per tutta la Romagna, il coordinatore Roberto Fagnani, il coordinatore della campagna elettorale Alessio Grillini e il candidato sindaco Massimo Isola. Tanti i temi toccati oltre la sicurezza, tra cui il rilancio delle imprese e il sostegno allo sviluppo del mercato.

"Una lista che rispecchia varie realtà della società faentina, che si sono ritrovate per un progetto unitario e ambizioso - sottolineano dalla lista - La presentazione è avvenuta nella location del parco di Piazza Dante per dare un senso a uno dei temi fondamentali di Italia Viva, l'impegno per la sicurezza. Proprio questa zona è stata teatro di episodi preoccupanti, su cui da tempo il partito ha posto l'attenzione, mettendo poi in campo proposte e progetti per agire immediatamente. Non a caso quindi, con questa presentazione, abbiamo voluto significare il nostro impegno reale, mettendo anche fisicamente i piedi nella realtà. Il riferimento di tutti i moderati è in Italia Viva, non altrove: chi va a braccetto di Salvini non può essere considerato tale".

I candidati consiglieri

Alessio Grillini, nato a Bologna il 20/07/1978, assicuratore (capolista)

Ambrogi Patrizia, nata a Livorno il 24/07/1963, commessa nel centro storico

Azzani Beatrice, nata a Faenza il 3/2/1973, addetta alle vendite nella grande distribuzione

Bettoli Alessandro, nato a Faenza il 6/12/1972, tecnico industriale

Cornacchia Sandra, nata ad Oristano il 20/01/1965, impiegata

Floris Miklos, nato a Faenza il 25/06/1971, imprenditore

Lama Paola, nata a Faenza in data 8/12/1952, pensionata ed ex dirigente infermieristica

Maccagni Chiara, nata a Lodi il 18/05/1974, insegnante

Manzoni Alex, nato a Lugo il 18/9/1989, imprenditore

Moretta Antonino, nato a Vasto il 18/11/1983, disoccupato

Naldi Roberto, nato ad Imola il 14/07/1971, imprenditore

Rivalta Mirko, nato a Faenza il 14/05/1972, geometra e presidente Bni

Rosetti Federica, nata a Faenza il 6/8/1973, dipendente e presidente Diamanti Torelli

Valeriani Veronica, nata a Bologna il 25/06/1976, avvocato

Venturi Donatella, nata a Faenza il 6/6/1964 , insegnante

Vittorietti Silvia, nata a Forlì il 18/1/1966, dipendente sett. Pubblico, dirigente pallavolo Faenza