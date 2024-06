Elezioni Europee, intervista a Pasi (Libertà): "Liberiamoci di questa Europa, usciamo dall'Unione e torniamo alla Lira"

I prossimi 8 e 9 giugno anche nel territorio locale, come in tutta Italia, si vota per le Elezioni Europee, che dovranno disegnare il nuovo Parlamento Europeo. Si vota sabato 8 dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. L'Italia elegge 76 eurodeputati, scelti in cinque circoscrizioni. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo spoglio delle schede per determinare i nuovi parlamentari europei italiani.

Per le Elezioni Europee l'Italia è suddivisa in 5 circoscrizioni. L'Emilia-Romagna è inserita nella circoscrizione Nord-Est che complessivamente elegge 15 eurodeputati. La circoscrizione comprende anche Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. I candidati provenienti da Ravenna sono sette. RavennaToday li ha intervistati in vista del voto: oggi è il turno di Cinzia Pasi del Movimento per l'Italexit, promoter commerciale candidata nella lista Libertà.

Come sta procedendo la campagna elettorale? Quali richieste emergono dai cittadini all'Unione Europea?

Questa è stata una campagna elettorale dove abbiamo assistito ad una vera e propria campagna di oscuramento della lista Libertà, messa in atto dagli organi di informazione con piccoli spazi riservati con il contagocce e con pochissimi passaggi televisivi, a volte confinati ad orari davvero improbabili. Tale atteggiamento ci ha costretto a segnalare anche all'Agicom il mancato rispetto della legge sulla par condicio. Se a breve non arriveranno risposte sul mancato rispetto delle percentuali della par condicio, si procederà per vie legali nelle sedi opportune. Nelle piazze, nei mercati, parlando con le persone, l'unica grande richiesta che si leva è la grande volontà della gente comune di volere riacquistare dignità. La gente vuole uscire da questa Unione Europea che con le sue anche assurde direttive sta soffocando e uccidendo la nostra economia ed il Made in Italy. Si deve uscire dall'Euro. Vogliamo ritornare alla Lira e battere moneta per riprenderci le chiavi di casa del nostro Bel Paese e tagliare il cordone ombelicale con questa Unione Europea, oramai matrigna.

Quali sono le proposte che il suo partito intende portare in Europa?

L'unica nostra proposta è entrare per distruggere questa Europa. Così per come è ora concepita, per noi nulla vi è da salvare. I principi fondanti del Movimento per l'Italexit, presente all'interno della lista Libertà, sono da sempre chiari. Vogliamo riprenderci la sovranità del nostro Paese, non vogliamo più essere sudditi.

E un progetto a lei particolarmente caro che intende sostenere se eletta?

Abbiamo un grande sogno: vogliamo una Europa dei popoli, con Stati sovrani ed indipendenti. Rigettiamo queste enormi, pesanti e costose sovrastrutture, come la Commissione, nominata e neppur eletta.

Una delle maggiori polemiche di questo voto europeo è la discesa in campo dei leader di partito, per misurarsi nel gradimento nazionale più che per andare al Parlamento Europeo. Cosa ne pensa?

Non condivido: è uno specchietto per attirare voti. Sono consci che, se anche eletti, mai lasceranno le loro cariche nazionali per l'Europa. Per misurare il loro gradimento in ambito nazionale non bastava qualche sondaggio in più?

Cosa occorre secondo lei per rendere l'Europa più forte?

Se lo sapessi certo non lo direi! Vogliamo che questa Europa si sgretoli. Noi vogliamo riprenderci il Nostro Paese. Vogliamo dare visibilità alla nostra idea di sovranità nazionale per far conoscere a più persone possibili la forza dirompente delle nostre idee.

Difesa comune ed emergenza climatica saranno i grandi temi del prossimo parlamento Europeo: condivide queste priorità o ce ne sono anche altre a suo giudizio?

Siamo assolutamente contro ad un esercito europeo. Vogliamo uscire dalla Nato. Ci spaventa la "leggerezza" con cui ci stanno conducendo verso un conflitto globale. La pace non si costruisce continuando ad armare una delle parti. Denari buttati in armi, mentre la sanità pubblica è allo sfacelo con cittadini che scelgono di non curarsi. Relativamente alla emergenza climatica dobbiamo fermarci per evitare un punto di non ritorno. Ma dobbiamo anche evitare le folli scelte che l'Unione ci impone, dalle case alle auto elettriche ed altro ancora.

Parliamo anche della realtà locale. Ravenna è la provincia da cui parte. È una realtà "europea"? Cosa si potrebbe fare per renderla più europea?

Nulla! Ravenna, la sua Provincia come il nostro Paese saranno ancor più belle quando riusciremo a smarcarci dalla Unione Europea, riscoprendo, difendendo e valorizzando la nostra identita.

La provincia di Ravenna è stata martoriata dall'alluvione di un anno fa. Von Der Leyen nella sua visita di gennaio a Forlì promise 1,2 miliardi di Pnrr aggiuntivo per la ricostruzione. Si assume l'impegno di monitorare quest'importante cifra affinché arrivi effettivamente sul territorio?

Il terribile evento alluvionale che ha sconvolto la nostra terra pare essere frutto dell'incuria e dei mancati interventi sul territorio che dovevano essere gestiti dai governi locali. Parte della zona del ravennate interessata dagli eventi di maggio 2023 era finita sott'acqua più volte, già a far data dal 1996. In 27 anni nessun intervento è stato fatto per la messa in sicurezza e per questo i cittadini hanno pagato duramente, anche in vite umane. I 1,2 miliardi di PNNR messi sul piatto da Von Der Leyen non sono certo una donazione fatta da una Onlus come beneficienza. Si tratta di un debito che, ricordiamoci, andrà restituito, elargizione a fronte della quale il nostro Paese ha dovuto accettare duri obblighi, anche ambientali che cittadini, imprenditori e territori dovranno subire senza potersi opporre.

In cosa può beneficiare Ravenna in particolare dalle politiche europee per essere più competitiva?

La nostra è una terra meravigliosa, fatta di gente capace, forte e coraggiosa, e lo abbiamo dimostrato. Liberiamoci di questa Europa che ci soffoca, che uccide le nostre imprese, che vuole distruggere il nostro made in Italy, le nostre peculiarità alimentari, che vuole farci mangiare i grilli, che non tutela la nostra agricoltura. Liberiamoci di lei e torneremo a risplendere di una meravigliosa luce propria. Evviva l'Italia, evviva noi!