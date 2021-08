Elezioni, Nicola Grandi è il capolista di Viva Ravenna: "Occorre il coraggio di cambiare quello che non va bene"

Nicola Grandi - presidente del consiglio territoriale Darsena che nel novembre scorso è passato da Lista per Ravenna al gruppo 'Ora' - entra tra le fila di Viva Ravenna, proponendosi come capolista a sostegno della candidatura a sindaco di Filippo Donati. "Sono particolarmente lieto di annunciare l'ingresso nella lista di Nicola Grandi - ha annunciato Donati presentandolo all'osteria della Zabariona venerdì mattina - persona di grande competenza e passione a cui mi legano amicizia, stima ed esperienze comuni a tema sociale. Il suo contributo sarà prezioso, oltre che per le qualità personali, per la sua già lunga esperienza politica".

Grandi, nato a Ferrara il 27 novembre 1969, è agente di assicurazioni da oltre 30 anni e promotore finanziario, titolare di una ditta di assicurazioni e di una società di servizi. Sportivo, è stato arbitro di pallavolo a livello regionale; è appassionato di bicicletta. E' impegnato in ambito politico locale, sempre in ambito civico da oltre 20 anni, prima come consigliere territoriale, poi come consigliere comunale e membro della commissione elettorale ,e infine come presidente (tuttora in carica) del consiglio territoriale dell’area 3 Darsena. Si dichiara grande amante della sua città, alla quale dedica energia e impegno; è attivo nel mondo del volontariato dapprima come Presidente e attualmente in qualità di Vicepresidente dell’associazione culturale Ravenna Centro Storico, della quale è co-fondatore e militante della prima ora. Mette a disposizione della lista Viva Ravenna l’esperienza maturata in ambito politico e amministrativo: ricoprirà il ruolo di responsabile della campagna elettorale e di coordinatore organizzativo dei candidati.

"Una alternativa al governo della città è un'evoluzione neceessaria - dice Grandi - non per sovvertire quanto è stato fatto, ma perchè dopo troppi decenni è inevitabile che si sia cronicizzato un sistema, ed è ora di mettere in campo anche qualcosa di diverso. E' ora che il cittadino e di Ravenna trasferisca in politica la sua visione della città e si faccia interprete delle sue esigenze. Da consigliere territoriale metto in primo piano il valore della partecipazione alle scelte, alla cura e con la passione per la città. Occorre il coraggio di indicare e cambiare quello che non va bene; lo sviluppo deve partire dai criteri di partecipazione e innovazione. Un esempio, il quartiere Darsena: è il punto di maggior sviluppo potenziale cittadino, eppure gli interventi sono estemporanei e slegati tra di loro. Non c'è una visione, non c'è un coraggio, una progettualità coerente, un visione da trasmettere nel futuro".