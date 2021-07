Elezioni, il Pd schiera la sua squadra: "Rappresenta tutto il territorio, da Savarna a Savio"

A poco più di 24 ore dall'annuncio del capolista Fabio Bazzocchi, e dopo aver presentato il simbolo della lista e l'annuncio della ricandidatura di tutti gli assessori dem, venerdì sera nella cornice della Darsena PopUp è stata presentata la lista dei candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni amministrative, alla presenza del candidato sindaco Michele de Pascale e del segretario comunale del Pd Marco Frati.

“La lista che presentiamo – ha detto Frati – è espressione di esperienze e conoscenze a cui vogliamo dare voce e rappresentanza. Sono uomini e donne credibili e disponibili a impegnarsi in prima persona per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Molti hanno alle spalle storie importanti e rappresentano tutto il territorio comunale da Savarna fino a Savio. Il Pd è un partito aperto, capace di valorizzare i talenti delle persone che con impegno e passione lavoreranno per il futuro di Ravenna, coinvolgendo tutti nella costruzione di nuovi progetti. Siamo il più grande partito di sinistra in Italia e con orgoglio e responsabilità vogliamo ritornare al governo della città. Vogliamo ripartire da salute, scuola, lavoro e ambiente. Oltre a scriverlo nei programmi mettiamo in campo persone con valori forti e idee chiare rispetto a questi temi. Viva il Partito Democratico!”.

“Il Partito democratico – ha dichiarato de Pascale - ha costruito una lista in grado di rappresentare al meglio le diverse sensibilità della nostra città. Ci sono molti amministratori e amministratrici uscenti, che sul versante della giunta o su quello del consiglio hanno maturato in questi cinque anni esperienze, capacità, competenze e relazioni e che si rimettono in gioco, ci sono persone impegnate nell’attività dei circoli del Partito democratico, e ci sono anche tanti candidati e candidate indipendenti provenienti dal mondo del lavoro, del volontariato, delle professioni. Quindi un incontro tra amministrazione, politica e società civile che, come è stato in questi anni, darà un contributo determinante alla crescita di Ravenna".

La lista dei candidati

Fabio Bazzocchi, 50 anni, capolista

Ouidad Bakkali, 35 anni, assessora del Comune di Ravenna

Idio Baldrati, 64 anni, dirigente cooperativa sociale

Stefania Beccari, 52 anni, insegnante

Igor Bombardi, 33 anni, ispettore qualità agroalimentare

Fiorenza Campidelli, 69 anni, farmacista

Gianmarco Buzzi, 42 anni, operatore portuale

Federica Ceccoli, 32 anni, interprete e traduttrice, ricercatrice

Massimo Cameliani, 42 anni, assessore del Comune di Ravenna

Federica Del Conte, 45 anni, ingegnere edile, assessora del Comune di Ravenna

Michele Casadio, 35 anni, imprenditore turistico

Alessandra Folli, 54 anni, coordinatrice d'area Romagna Tech

Giacomo Costantini, 39 anni, assessore del Comune di Ravenna

Maria Cristina Gottarelli, 52 anni, chimico analista

Rudy Gatta, 43 anni, cooperatore

Nadia Graziani, 47 anni, perito agrario

Renald Haxhibeku, 23 anni, agente marittimo

Rita Melandri, 51 anni, infermiera bed manager

Igor Lelli, 46 anni, operaio meccanico

Livia Molducci, 57 anni, avvocato, presidente del Consiglio Comunale

Alberto Marchesani, 43 anni, addetto stampa

Federica Moschini, 52 anni, avvocato giuslavorista, presidente del Consiglio territoriale di Roncalceci

Lorenzo Margotti, 29 anni, praticante dottore commercialista

Maria Gloria Natali, 66 anni, presidente del Consiglio territoriale di Mezzano

Marco Montanari, 45 anni, medico Oncologia Ravenna

Sara Segati, 36 anni, biologa marina

Fabrizio Rusticali, 65 anni, agronomo, dirigente in pensione

Cinzia Valbonesi, 52 anni, impiegata Sapir

Mohamed Amine Souli, 29 anni, educatore professionale

Paola Vannelli, 49 anni, presidente del Comitato cittadino di Ponte Nuovo

Marco Turroni, 32 anni, impiegato

Jelena Zimina, 48 anni, operatrice sociosanitaria