Elezioni 2023, Magda Tampieri si candida a sindaco con la lista civica “Uniamo Bagnara”

Bagnara di Romagna si prepara a eleggere il nuovo sindaco alle elezioni comunali che si terranno il 14 e 15 maggio. Per l'appuntamento elettorale si presenta il nuovo progetto del centro sinistra, la lista civica "UniAMO Bagnara". A guidare il progetto sarà Magda Tampieri, che si candiderà alla carica di primo cittadino, in contrapposizione a Mattia Galli di “Vivi Bagnara”.

Magda Tampieri, 58 anni, nata e cresciuta a Bagnara, è attualmente maestra d’infanzia presso il Comune di Imola, dove ha lavorato nello staff del Sindaco e della Giunta e all’ufficio Sviluppo Economico e Progetti Europei; il suo impegno civico è stato costante sia nel mondo del volontariato sia nell’attività politica e amministrativa, iniziata nel 1995, e che l’ha vista consigliera comunale per diversi mandati (compreso quello attuale) fino a ricoprire il ruolo di Vicesindaco. “Oltre a individuare le priorità per migliorare il nostro paese - commenta la candidata sindaco -, abbiamo tutti condiviso con passione la voglia di fare la nostra parte affinché si possa ritrovare in città un clima di collaborazione, solidarietà, unione. Siamo pronti a metterci in gioco con entusiasmo al servizio della comunità, per dare a Bagnara una proposta amministrativa all'altezza delle sfide che ci aspettano”.

Le parole chiave della lista civica sono condivisione, confronto e partecipazione. “Ispirati dai migliori valori che hanno animato il centro sinistra nel nostro Paese – prosegue Magda Tampieri - vogliamo lavorare in piena trasparenza, comunicando e interagendo sempre con i cittadini, con i quali desideriamo instaurare un rapporto di continua e proficua collaborazione, affinché si sentano liberi di segnalare problemi, suggerire miglioramenti, partecipare, informare e proporre idee a favore del Paese. La partecipazione attiva deve essere una costante che non si limita solo alla scelta delle urne ogni cinque anni, vogliamo costruire un canale attivo e permanente di ascolto reciproco al servizio dei bagnaresi”.

La lista, sostenuta anche dal Pd, si sta costruendo soprattutto grazie alla partecipazione di tante persone fuori dai partiti, interessate a contribuire al progetto. Fra pochi giorni verranno presentati la lista dei candidati al Consiglio e il simbolo, e si lancerà un campagna social per far conoscere i volti e gli identikit di tutti i candidati ai cittadini. Si è già condiviso anche lo “spirito” che animerà la campagna elettorale che sarà caratterizzata da molti incontri in luoghi diversi dove la cittadinanza sarà chiamata “a dire la propria” sui principali temi: politiche sociali, ambientali, infrastrutture, attività economiche, agricoltura, turismo, servizi e attività ricreative. “Siamo convinti – conclude Tampieri - che una persona sola possa andare a volte più veloce, ma insieme, uniti con il gioco di squadra, andremo più lontano”.