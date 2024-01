Elezioni a Cervia, Mazzolani 'incassa' il sostegno del centrodestra: "Con lui per cambiare in meglio"

I maggiori partiti di centrodestra si stringono attorno alla figura di Massimo Mazzolani, che mercoledì ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative di Cervia del 2024. L'ex consigliere comunale e provinciale correrà con una lista civica, ma ha ricevuto il sostegno da parte dei coordinatori Annalisa Pittalis (Fratelli d' Italia), Stefano Versari (Lega) e Simone Lucchi (Forza Italia).

"Il senso delle sue parole nell’ufficializzare la sua candidatura rappresenta una chiamata alla responsabilità collettiva per il futuro di Cervia, un appello che condividiamo sotto ogni profilo, sia di merito che nella forma, anche perché è nella vasta apertura a tutta la società civile cervese che Massimo ha indicato che siamo certi che si costruirà ciò che serve alla nostra comunità - affermano i coordinatori locali del centrodestra - Siamo convinti che Cervia abbia la capacità di esprimere donne e uomini preparati e capaci e riteniamo di essere pronti per collaborare con Massimo Mazzolani, insieme alla società civile cervese, per costruire un gruppo coeso e compatto, che sia capace di dare risposte e soluzioni e contribuire così al benessere della città. Facciamo nostri i punti programmatici e gli orizzonti di impegno che Massimo ha tratteggiato, perché danno la visione precisa di una città che intende migliorarsi e cambiare in meglio. E’ anche ciò che noi vogliamo per tutti noi cervesi".

I coordinatori e segretari comunali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega sottolineano che il progetto di Mazzolani "deve essere sostenuto con forza, proprio perché da tante parti della comunità cervese, nei nostri incontri, nei nostri colloqui e confronti sia con i cittadini che con gli attori cittadini rappresentativi dell’imprenditoria e della società civile, è emerso chiaramente che la figura di Massimo Mazzolani è guardata con interesse ed è gradita. Anche sotto questo aspetto pensiamo che sia doveroso sostenere la sua candidatura. Inizieremo sin da subito il confronto necessario, con quelle modalità che Massimo ha indicato e che facciamo nostre: responsabilità, umiltà, capacità d’ascolto - concludono - La città sa, da oggi, che esiste un’alternativa possibile e come forze del centrodestra riteniamo che questa alternativa, con Massimo Mazzolani sindaco, sia il percorso che intendiamo condividere e per il quale lavoreremo senza sosta".