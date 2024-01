Elezioni 2024, giro di assemblee pubbliche a Conselice per il candidato dem Sangiorgi

Concluso lo step composto dalle prime tre assemblee pubbliche di presentazione – a Lavezzola, San Patrizio e Conselice – del candidato sindaco del centrosinistra Andrea Sangiorgi. Incontri che hanno registrato una significativa affluenza di cittadini da un lato e dall'altro hanno espresso un buon dibattito sulle criticità da affrontare che faranno parte dei temi del programma del candidato sindaco. I temi affrontati negli incontri hanno spaziato dalla qualità ambientale e sicurezza idraulica del territorio, alla qualità della vita sociale delle tre comunità che compongono il Comune con l'obiettivo di ribaltare la situazione di disagio che va oltre a quanto accaduto nel maggio scorso.

“Dopo questi incontri prende forma un percorso completamente nuovo da fare insieme per realizzare una comunità più partecipata al suo interno – afferma Andrea Sangiorgi– Questi incontri pubblici li ho voluti fare sin da subito, perché sono profondamente convinto della necessità di costruire un programma di forte rinnovamento, con il contributo largo dei cittadini e delle loro istanze; è stato un momento di ascolto sincero e responsabile, modalità che segnerà profondamente la mia candidatura. Questa sarà la mia direzione di marcia: ascolto e umiltà.”

Un programma quindi che affronti i problemi che non sono solo quelli derivati dalla catastrofica alluvione e che ne indichi concrete soluzioni. Dalla sicurezza del territorio, al potenziamento del servizi di prossimità ai cittadini, al rapporto con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di cui Conselice fa parte, alla manutenzione e cura dei luoghi pubblici per un maggiore decoro urbano ed alla sicurezza del vivere comunitario. "Ma sopratutto - precisano dal Pd - che costruisca un rapporto fortemente partecipato tra cittadini, associazioni che operano sul territorio ed i processi economici. Ad oggi, ad una settimana dalla sua investitura, sono quasi 300 le adesioni a sostegno della candidatura di Sangiorgi che nel frattempo ha costituito il primo nucleo del comitato elettorale e di programma, i cui referenti sono Kocis Urso, Elena Martoni con il contributo di Daniele Rubbi. Un comitato con la funzione di coinvolgere i cittadini nella costruzione delle proposte del programma, contribuendo anche alla stesura della lista e per una squadra di governo al servizio delle proprie comunità".