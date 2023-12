Elezioni 2024, la nuova lista civica 'Per Cervia' a sostegno del candidato del centrosinistra

È stata presentata oggi alla città di Cervia la nuova lista civica “Per Cervia”. Una lista civica che parte dal coinvolgimento di un mondo civico rappresentato da Gianni Grandu, presidente del Consiglio Comunale di Cervia, dei partiti Azione, Italia Viva e + Europa che intende "ampliare il coinvolgimento a tutti quei cittadini ed imprese interessati a dare il contributo a un progetto con una nuova visione di città".

Presenti alla conferenza stampa Gianni Grandu e Fabio Mingozzi in rappresentanza della lista civica con Gianni Grandu al servizio della comunità ed i rappresentanti provinciali e locali dei partiti Roberto Fagnani e Rossella Fabbri (Italia Viva), Filippo Govoni e Chiara Francesconi (Azione), Nevio Salimbeni e Alberto Donati (+ Europa).

La lista Per Cervia si costituisce a sostegno di Mattia Missiroli, candidato sindaco del centro sinistra alle prossime elezioni comunali 2024. La lista intende proporre, spiegano, "un progetto di città innovativo, con un programma orientato alla valorizzazione territoriale sia economica che sociale, allo sviluppo economico e del lavoro, alla sostenibilità e alla tutela ambientale". La lista intende esprimere "una coalizione stabile che, con continuità temporale, lavorerà congiuntamente per progettare e realizzare un'idea di città del “Benvivere” condivisa con gli alleati del centro sinistra".

L’intenzione programmatica è di "pianificare strategie di rinnovamento della città mettendo al centro il concetto del “ben - vivere”, per la crescita della qualità della vita di cittadini e turisti. Tale tema infatti ben si sposa con i concetti chiave per la coalizione quali la sicurezza, il turismo, lo sport, il benessere/termalismo, la protezione civile ed in generale programmi di sviluppo orientati a proporre stili di vita sani ed in armonia con la natura e nel rispetto della comunità cittadina. Si tratta di una visione innovativa della città sulla quale è possibile anche rinnovare le strategie di incoming turistico in quanto costituisce un modo di “pensare la città in qualità”.

I rappresentanti delle diverse entità civico/politiche identificano in Gianni Grandu il capolista della coalizione e nelle figure di Rossella Fabbri, Chiara Francesconi e Alberto Donati i referenti cervesi nella lista per i Partiti. Ferma intenzione di Per Cervia è "aprire fin da inizio 2024 i tavoli tematici di confronto con i cittadini e le imprese al fine di raccogliere adesioni al progetto e di identificare nel dettaglio i temi strategici su cui lavorare in stretta sinergia civico–politica.