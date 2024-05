Elezioni, a Bagnacavallo si presenta la squadra del Pd e arriva Alessandra Moretti

Sabato 11 maggio alle 17.30, presso il Caffè del Teatro in Piazza della Libertà a Bagnacavallo, il Partito Democratico ha organizzato un incontro di presentazione dei 16 candidati che compongono la lista Pd per il consiglio comunale di Bagnacavallo a sostegno della candidatura a sindaco di Matteo Giacomoni, in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi.

Domenica 12 maggio sarà invece Alessandra Moretti la protagonista dell’iniziativa prevista per le 11.30 presso il Centro culturale delle Cappuccine a Bagnacavallo. L’eurodeputata Pd presenterà infatti il suo libro “La vita rivoluzionaria di una donna comune” durante un incontro con la sindaca Eleonora Proni, il candidato sindaco Matteo Giacomoni e la consigliera regionale Manuela Rontini.