Elezioni a Bagnara, anche i moderati di centrodestra appoggiano la candidatura di Galli

Dopo l'appoggio di Fratelli d'Italia, il candidato sindaco alle elezioni comunali di Bagnara che si terranno il 14 e 15 maggio Mattia Galli ottiene l'appoggio della lista Noi moderati di centro destra. "Anche senza un accordo politico, appoggiamo la lista Vivi Bagnara - spiega il coordinatore Maurizio Marendon - e i candidati consiglieri comunali Hassan Allani artigiano edile, Concetta Baratta impiegata, Antonio Baroncini perito agrario, Cristiano Ercolani manager in azienda privata e già vicesindaco, Martina Galliani studentessa universitaria, Maria Chiara Marfisi veterinaria, Maria Chiara Margotti addetta alla comunicazione in azienda privata, Daniela Pini cantante lirica, Luciano Rivalta pensionato ex bancario e Alessandro Zaccherini bancario. Il programma presentato è di tutto rispetto e tocca importanti argomenti portati avanti anche dal nostro partito politico. Un sentito in bocca al lupo a tutti i candidati".