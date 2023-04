Elezioni a Bagnara, Fratelli d'Italia appoggia la candidatura di Mattia Galli

A Bagnara di Romagna i cittadini saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco alle elezioni comunali che si terranno il 14 e 15 maggio. Il primo cittadino uscente Riccardo Francone, rieletto nel 2018 per un secondo mandato, ha deciso di "passare il testimone" (anche se nei piccoli paesi fino a 5000 abitanti è possibile correre per un terzo mandato). A candidarsi come suo successore nella lista civica Vivi Bagnara sarà Mattia Galli, presidente della Pro Loco e figlio del compianto primo cittadino del paese Angelo Galli, scomparso nel 2012.

Rudi Capucci, coordinatore di Fratelli d'Italia Lugo e Bassa Romagna, annuncia il proprio appoggio alla candidatura di Galli: "La storia politica di Bagnara ha un importante discrimine nel 2009 quando Angelo Galli strappò l'amministrazione al centro sinistra che aveva guidato il comune per decenni. Bagnara diventò quindi di centro destra. Alla prematura morte di Galli durante il mandato subentrò Francone che guidò il comune per le successive due consiliature. Mentre la posizione di Galli era chiara, quella di Francone è risultata più sfumata e ambigua, tanto che alle elezioni provinciali si è presentato ed è stato eletto consigliere all'interno della lista che sosteneva De Pascale a presidente. Questo ci ha fatto inizialmente avere qualche perplessità relativamente alla lista Vivi Bagnara, con la quale già da ottobre abbiamo avuto dell’interlocuzione. Il nostro intento era capire quale fosse la linea e contribuire a fare sì che l'amministrazione, in maniera rinnovata, continuasse ad essere alternativa al centro sinistra. E su questo c'era tutta la nostra disponibilità. Forti anche del fatto che Fratelli d'Italia alle scorse elezioni politiche ha ottenuto a Bagnara un ottimo risultato raggiungendo il 25%".

"Alla luce di questo avremmo potuto presentare una nostra lista di candidati ed ottenere un importante risultato - continua - Scelta che avremmo perseguito se avessimo avuto dei dubbi. Tuttavia la candidatura a sindaco di Mattia Galli, figlio di Angelo Galli, ci ha fatto propendere diversamente. Così indipendentemente dall’opportunità di partito, non presenteremo una nostra lista e, anche in assenza di un accordo organico con la lista Vivi Bagnara, Mattia Galli è il nostro candidato sindaco per le prossime amministrative a Bagnara e ci muoveremo convintamente per far sì che questa scelta sia una scelta vincente".