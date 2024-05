Elezioni, a Brisighella il candidato sindaco Loris Naldoni incontra i giovani

Giovedì 23 maggio alle ore 20.30, presso il Caffè Lamone a Fognano, si terrà un incontro speciale tra Loris Naldoni, candidato sindaco della lista civica Siamo Brisighella, e i giovani del comune. L'evento è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze del Comune di Brisighella, con un invito particolare ai neo maggiorenni e a coloro che voteranno per la prima volta alle elezioni amministrative comunali. Durante l'incontro, i partecipanti potranno fare domande direttamente o in forma anonima tramite un questionario accessibile grazie a un QR code, disponibile già dal giorno prima dell'evento

"Sarà una serata dedicata al dialogo, all'ascolto e alla possibilità di porre domande in un ambiente accogliente e informale - spiegano dalla lista - Anche in questa occasione unica, Loris Naldoni dimostra un'attenzione straordinaria verso le nuove generazioni, dichiarando apertamente la sua volontà di ascoltare le loro voci e di integrare le loro idee nel programma amministrativo. Naldoni ha sottolineato l'importanza di coinvolgere i giovani nella vita politica del Comune, riconoscendo il loro ruolo cruciale nel plasmare il futuro di Brisighella. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica per i giovani elettori di esprimere le proprie preoccupazioni, idee e aspettative direttamente al candidato sindaco".