Elezioni a Castel Bolognese, il candidato sindaco Minardi presenta lista e programma

Il candidato sindaco del centrodestra a Castel Bolognese, Vincenzo Minardi, illustra la proposta di programma elettorale per le prossime amministrative e presenta la lista dei candidati al consiglio comunale: appuntamento mercoledì 8 maggio alle ore 20.45, con il candidato sindaco e i candidati consiglieri comunali nella sede elettorale di Via Emilia Interna, 157. Una lista civica, quella di "CambiAMO Castello" che vuole “voltare pagina” per dare sempre più voce e risposte concrete ai bisogni dei cittadini.

Nel programma della lista "vengono toccati tutti i temi in cui CambiAMO Castello intende battersi in questi anni anni e che rappresentano un modello di città tutt’altro equiparabile al disastroso modello attuale: una città dove il primo cittadino lavorerà a stretto contatto per la propria comunità. Una città ove al primo posto vi sia il cittadino, la famiglia e l’impresa. Una città che dia spazio nelle politiche abitative prioritariamente agli italiani. Una città per un Welfare che sostenga con un patto sociale che preveda prestiti d'onore e di scopo la piccola e media impresa - spiegano dalla lista - Un città che sgravi i cittadini dalla pressione fiscale oggi insostenibile. Una città che ridisegni la sanità, offrendo ai cittadini servizi professionalmente competenti e celeri. Una città sicura ed umana che valorizzi le politiche giovanili, che sostenga la disabilità e favorisca l’appartenenza alla Città intesa come luogo di crescita e di protezione di tutte le fasce sociali e dove nessuno si senta ultimo; una città all’avanguardia sia nella sua funzionalità e sostenibilità sia nella sua offerta culturale; una città che sappia far crescere attrarre nuove realtà e attività produttive, ovvero nuove opportunità di lavoro e che sappia valorizzare sempre le sue eccellenze nel volontariato e nel libero associazionismo. Una città a servizio del cittadino e non del potere di pochi, ove i dirigenti non siano scelti per appartenenza politica, ma per merito, capacità e professionalità".

"CambiAMO Castello è pronta ad affrontare una tra le sfide più entusiasmanti che possano capitare a chi ha sempre lottato per affermare gli imprescindibili diritti di libertà e di partecipazione democratica di ogni singolo cittadino. Un percorso coinvolgente che vanta l’adesione consapevole di gente comune ad un progetto politico innovativo, a un programma condiviso, costruito e proposto in modo partecipato e lungimirante. Come CambiAMO Castello siamo davvero orgogliosi della proposta che, insieme ai molti cittadini che in questi mesi ci hanno seguito, abbiamo prodotto e proposto a tutti i Castellani per rendere questa città sempre più all’altezza delle sfide che si presenteranno. Voltiamo pagina perché ogni cittadino sia protagonista del futuro di Castel Bolognese", conclude la lista.

Questi i candidati alla carica di consigliere comunale:

1. Ilva Bacchilega - 66 anni – Impiegata

2. Domenico Camporeale - 19 anni – Tecnico finanza agevolata

3. Elena Capri - 38 anni – Dipendente settore alimentare

4. Marco Cavina - 49 anni – Imprenditore Ingegnere meccanico

5. Matteo Dalpane - 32 anni – Imprenditore agricolo

6. Maria Cristina Dotti - 54 anni – Impiegata

7. Ismail Ferhati - 65 anni – Operatore agricolo

8. Galeati Federica detta Fede - 39 anni – Impiegata

9. Manuela Galeati detta Manu - 45 anni – Lavoratrice autonoma

10. Luigi Liverani - 56 anni – Architetto

11. Cristiano Mirotto - 49 anni – Agente scelto Polizia di Stato

12. Vincenzo Morozzi - 76 anni – Pensionato, già Imprenditore