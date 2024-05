Elezioni a Castel Bolognese: il centrodestra presenta la lista 'Cambiamo Castello'

Mercoledì sera si è tenuta la presentazione dei dodici candidati consiglieri della lista civica CambiAMO Castello, che sosterrà il candidato sindaco Vncenzo Minardi alle prossimi amministrative di Castel Bolognese. Nell'occasione è stata illustrata la proposta di programma elettorale. L'evento ha avuto luogo alle nella centrale via Emilia Interna, al civico 157, alla presenza dei vertici provinciali dei partiti di centrodestra che sostengono la lista CambiAMO Castello (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Area Liberale).

Il candidato sindaco ha tracciato le linee programmatiche della lista: "Un paese che non lascia indietro nessuno, è il principio che ha guidato il nostro lavoro nella definizione di idee e progetti racchiusi nel programma che la nostra squadra si impegna a portare avanti. Garantire per tutti e tutte un’alta qualità della vita è il nostro impegno principale, mettendo al centro la famiglia, le persone, la loro dignità, le necessità e la tutela del territorio dove viviamo. Rinnoviamo il nostro impegno nei confronti di una terra che è stata colpita dai devastanti eventi alluvionali causati dalla mancata manutenzione e dalle responsabilità di governo della Sinistra, investendo nella prevenzione idrogeologica e idraulica".

"Abbiamo attraversato anni difficili e strazianti - prosegue Minardi - una gestione disastrosa del lungo periodo pandemico, una situazione economica nazionale in cui la povertà è fattore allarmante, eventi climatici che, a causa di una cronica incuria da parte del governo locale di centro sinistra, sono stati devastanti. E’ necessario ed urgente accelerare le procedure per indennizzare privati e aziende per i danni subiti dall’alluvione; ricostruire e/o recuperare tutti gli edifici pubblici danneggiati dall’alluvione (scuole, municipio, teatrino etc.) con i fondi messi a disposizione dal Governo centrale, attraverso la struttura commissariale; recuperare con sollecitudine il patrimonio storico artistico, librario e archivistico danneggiati dagli eventi alluvionali e collocazione in strutture “sicure” di tali patrimoni; evitare che i cittadini o le imprese debbano abbandonare la propria terra e il proprio immobile, ricevendo un indennizzo, così come rappresentato dalla Regione; favorire nella realizzazione di nuovi insediamenti tutte le iniziative che prevedano la realizzazione di vasche di laminazione e di casse di espansione a servizio dell’intero territorio comunale; incentivare l’impegno dell’iniziativa privata nella messa in sicurezza degli argini e delle area limitrofe a tutti i corsi d’acqua. Sarà nostro impegno garantire una maggiore sicurezza per il nostro paese promuovendo il potenziamento dell’organico della Caserma Carabinieri, provvedendo alla conseguente costruzione di nuova Caserma, ed aprire un dialogo con il Ministero dell’interno per ottenere l’istituzione di una Sezione Distaccata del Commissariato PS di Faenza".

Di seguito i candidati alla carica di Consigliere comunale della lista:

1. Ilva Bacchilega - 66 anni – Impiegata

2. Domenico Camporeale - 19 anni – Tecnico finanza agevolata

3. Elena Capri - 38 anni – Dipendente settore alimentare

4. Marco Cavina - 49 anni – Imprenditore Ingegnere meccanico

5. Matteo Dal Pane - 32 anni – Imprenditore agricolo

6. Maria Cristina Dotti - 54 anni – Impiegata

7. Ismail Ferhati - 65 anni – Operatore agricolo

8. Galeati Federica detta Fede - 39 anni – Impiegata

9. Manuela Galeati detta Manu - 45 anni – Lavoratrice autonoma

10. Luigi Liverani - 56 anni – Architetto

11. Cristiano Mirotto - 49 anni – Agente scelto Polizia di Stato

12. Vincenzo Morozzi - 76 anni – Pensionato, già Imprenditore