Elezioni a Castel Bolognese, presentata la lista dei democratici a sostegno di Della Godenza

Cinema pieno per la presentazione del programma elettorale e della lista a sostegno di Luca Della Godenza, che si ricandida come sindaco, e dei Democratici per Castello alle amministrative di Castel Bolognese. Circa 150 le persone che hanno affollato il cinema Moderno. Il sindaco uscente al termine del suo primo mandato ha detto: "Sono stati anni difficili in cui abbiamo affrontato insieme sfide ed emergenze impensabili ma siamo sempre stati uniti. Oltre a gestire le emergenze siamo riusciti a sbloccare cantieri attesi da decenni per la nostra comunità come la circonvallazione, il casello, il potabilizzatore e la nuova illuminazione pubblica. Ora dobbiamo portarli a termine e cogliere quindi l'occasione per rilanciare il centro storico".

In apertura della presentazione, nel cinema riaperto dopo l'alluvione, le proposte per il post alluvione: "Sicurezza idraulica del nostro territorio, ristori alle famiglie e alle nostre imprese e un piano da oltre 20 milioni per il patrimonio colpito dall'alluvione saranno i nostri principali impegni. Vogliamo realizzare la nuova scuola visto che abbiamo avuto 4 scuole alluvionate su 5 e visto che abbiamo avuto il teatrino alluvionato e che non sarà ripristinabile vogliamo realizzarne uno nuovo. Siamo molto determinati a portare avanti questo programma con una visione chiara e seria per il futuro di Castello. Insieme per Castello, cura e passione per il futuro!". Intanto da venerdì a domenica si svolgerà la Festa del PD all'interno di Palazzo Pietro Costa, in via Emilia interna 137.

Di seguito i 12 consiglieri candidati.

Bertoni Christian 46 anni imprenditore agricolo

Linda Caroli 32 anni Docente di lettere alla scuola Secondaria Assessore uscente all’Istruzione

Iris Gavagni Trombetta, pensionata 68 anni , referente Emporio solidale e già segretaria Comunale

Alessandra Gatti, 36 anni, Libera professionista iscritta all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Sirin Ghribi, 26 anni, Impiegata metalmeccanica, Consigliera comunale

Giuseppe Magrini 64 anni impiegato bancario BCC

Lorenzo Mongardi 44 anni, Impiegato metalmeccanico

Riccardo Monte, 30 anni, Commerciante e volontario protezione civile

Orsani Barbara, 50 anni, Animatore sociale, Consigliere uscente

Luca Selvatici, 45 anni, Ing. Meccanico, redattore tecnico, Assessore alla cultura uscente

Elena Talenti, 20 anni, Studentessa universitaria di economia e commercio

Selene Tondini, 30 anni, Dottoranda in Sociologia presso l’Università di Bologna