Elezioni a Cervia, Confartigianato discute il futuro della città con i candidati sindaco

Martedì presso la sede di Confartigianato Cervia si è tenuto un incontro significativo con i candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative. Gli onori di casa sono stati fatti dal Presidente di Confartigianato Cervia, Claudio Nanni, e dal Segretario, Giulio Di Ticco, che hanno aperto l'incontro accogliendo i partecipanti e sottolineando l'importanza del dialogo tra le istituzioni e il tessuto imprenditoriale locale. All'evento hanno partecipato Mattia Missiroli, candidato per il centro sinistra, e Massimo Mazzolani, candidato per il centro destra, che hanno avuto l'opportunità di rispondere alle domande e chiarire le proprie posizioni di fronte alle richieste e ai quesiti posti dalle imprese associate a Confartigianato Cervia.

Durante l'incontro, sono stati trattati numerosi argomenti di rilevante interesse per il mondo dell'artigianato, tra cui la rivalutazione e il rilancio delle zone artigianali di Cervia, Montaletto e Savio. Al centro della discussione anche i progetti per il rilancio dell'edilizia e le iniziative in atto per migliorare la navigabilità e il potenziale turistico del Porto di Cervia. Missiroli e Mazzolani hanno illustrato le loro strategie e visioni per affrontare queste sfide, offrendo spunti concreti su come intendono sostenere lo sviluppo delle infrastrutture locali e potenziare le attività economiche.

Il dibattito ha toccato anche altri temi cruciali, tra cui il turismo. Confartigianato ha chiesto ai due candidati di esporre la loro visione della città e il modello turistico su cui intendono puntare. Entrambi hanno sottolineato l'importanza di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, capace di valorizzare le peculiarità del territorio.

Un'importante sezione dell'incontro è stata dedicata all'ambiente e alla sua tutela, affrontando le misure per proteggere la città dai fenomeni calamitosi sempre più frequenti nei territori. Particolare attenzione è stata rivolta alla manutenzione dei pini, elemento distintivo della località, che richiede, però, un considerevole impegno di gestione. I candidati hanno presentato le loro proposte per un piano di manutenzione efficace, sottolineando l'importanza di preservare il patrimonio naturale della città.

In apertura e prima che i candidati potessero presentare i propri slogan, Confartigianato ha espresso con forza e decisione la necessità di "una migliore concertazione da parte della futura amministrazione comunale sui temi economici del territorio. Troppo spesso, infatti, le decisioni sono state prese senza un adeguato coinvolgimento delle parti interessate". Rivendicando il ruolo e l'importanza delle associazioni di categoria, è stata richiesta l'opportunità di essere parte attiva nel processo decisionale relativo alle strategie della città.