Elezioni a Cervia, continuano gli incontri nel forese del candidato sindaco del centro sinistra Missiroli

Prosegue il percorso programmatico della coalizione di centrosinistra e del candidato a sindaco di Cervia, alle prossime Elezioni Amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 Mattia Missiroli. La seconda iniziativa, dedicata a “Il forese: casa mia" partecipata da tanti cittadini e dai componenti dei consigli di zona, è servita per raccogliere idee e suggerimenti concreti, utili a definire il Programma di mandato.



“I cittadini sentono forte la necessità di un confronto continuo con gli amministratori e di risposte tempestive. Gli amministratori a loro volta, hanno necessità di ascoltare le richieste che i territori sentono come prioritarie e agire di conseguenza. Continuerò questo percorso di ascolto, insieme alla mia squadra, che ringrazio per l'impegno organizzativo. E' un confronto stimolante, e il mio impegno è di mantenere vivi e proficui i rapporti col forese, un territorio che conosco molto bene perché questi luoghi li vivo da sempre e qui il mio impegno è sempre stato costante sin da quando ero Presidente del Consiglio di Zona di Castiglione di Cervia. Credo infatti nell'ascolto e nella partecipazione dei cittadini al governo della città" ha detto Missiroli.



Nella serata è emersa con forza la necessità di un grande piano di manutenzione per la messa in sicurezza del territorio e delle strade. "Dopo le emergenze, si deve ritornare ad una programmazione adeguata degli interventi su decoro, la cura del verde e degli spazi pubblici. Interventi che devono essere anche meglio controllati nella loro corretta e tempestiva esecuzione. I cittadini del forese mi hanno chiesto che l'amministrazione si attivi per mantenere i servizi essenziali, la scuola , i medici, gli esercizi di vicinato, il trasporto pubblico. Alloggi accessibili e di qualità devono rendere più attrattivi i quartieri anche per i giovani".



Non ultima la richiesta di cura della comunità, con il sostegno alle associazioni di volontariato e sportive, le quali, con le loro attività aggregative, mantengono e promuovono la coesione sociale. "La sfida per dare risposte concrete alle esigenze emerse non è facile. Nel programma del centrosinistra, che sarà presentato alla fine del percorso di ascolto, saranno previste le azioni concrete per realizzare questi importanti obiettivi. Coraggio e lungimiranza, uniti alla passione per far crescere il benessere di Cervia, sono le carte vincenti per la grande sfida che ci attende” ha detto ancora Missiroli