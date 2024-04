Elezioni a Cervia, il candidato del centrodestra Mazzolani presenta la sua lista

Sabato, alle ore 11, nella sede del comitato elettorale in via N. Sauro 9, sotto il faro del borgomarina di Cervia, il candidato sindaco del centro destra Massimo Mazzolani presenta la lista civica "Cambia con me" che lo appoggerà alle prossime elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno. Sotto quel faro, uno dei simboli della storia e della cultura cervese, Mazzolani sarà a disposizione dei cittadini per un confronto sul futuro della città.