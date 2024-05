Elezioni a Cervia, il candidato sindaco Missiroli: "Ascoltiamo i cittadini di ogni quartiere"

Dopo il “sentiero delle idee” su tematiche specifiche, nelle prossime settimane Mattia Missiroli Candidato Sindaco per il Centro Sinistra andrà a confrontarsi ed a presentare le proprie proposte in tutti i quartieri e zone della città. “In questi mesi abbiamo incontrato centinaia di persone e partecipato a tante iniziative dove ho ascoltato tanti cittadini, imprenditori, associazioni – dichiara Missiroli - ci siamo confrontati sulle nostre idee e progetti, raccolto critiche e proposte per migliorare la città. Sono convinto che fare questo sia fondamentale per chi si candida a governare una comunità.”

“Si parte questa sera – continua il candidato sindaco – dal nostro forese, in particolare da Villa Inferno presso il bar Lucy ore 20.45 dove ascolteremo i cittadini della frazione e presenteremo le nostre prime 5 proposte per il quartiere.”

“Il primo tema riguarda la sicurezza idraulica, - precisa Missiroli - per la quale in sinergia con il consorzio di bonifica vigileremo sugli interventi sul canale d’allaccio. Il secondo punto riguarda la manutenzione e le piste ciclabili, dobbiamo infatti migliorare la segnaletica degli attraversamenti pedonali e della pista esistente, collegarla in modo stabile e sicuro sia verso Cervia che verso Montaletto. Vogliamo poi migliorare la manutenzione di alcune strade e ridurre il traffico pesante all’interno della frazione, e sistemare il ponte ed area intorno alla chiesa di Sant’Andrea. Altro punto importante riguarda – puntualizza il candidato - il centro l’airone che vogliamo far diventare sempre più punto di riferimento della comunità, per iniziative ed attività per i bambini, con la necessaria riqualificazione energetica della struttura per utilizzarla anche in estate.”

“Quarto punto riguarda la sicurezza, crediamo sia necessario installare il sistema di lettura targhe e telecamere nei luoghi sensibili per migliorare la sicurezza della frazione, in ottica di prevenzione. Ultimo, ma non certo d’importanza – conclude Missiroli - è l’introduzione d’incentivi per le piccole attività di vicinato e ristorazione, per mantenere i piccoli negozi di servizio presenti ed i punti di aggregazione come bar o ristoranti.”

Prossimo appuntamento sarà martedì 7 maggio a Milano Marittima, per confrontarci con imprenditori, commercianti e residenti sul rilancio della località.

Sempre Missiroli oggi nelle vie del quartiere Malva Nord per incontrare i residenti e consegnare il tradizionale garofano che celebra il primo maggio ha dichiarato “Oggi è infatti la festa del Lavoro, elemento che è alla base della nostra Repubblica. Il Lavoro è reddito e dignità per chi lo svolge; crescita e sviluppo per la collettività e i territori. E oggi più che mai, deve essere sicuro: abbiamo ancora troppi ed intollerabili morti sul lavoro. Quest’anno un pensiero particolare ai dipendenti ex farmografica che ancora vivono fasi incerte. Buon primo maggio a tutti, anche a chi oggi lavora per garantire sicurezza, servizi ed accoglienza per i tanti turisti.”