Elezioni a Cervia, il Movimento 5 Stelle presenta la sua squadra

Sabati al Bellafonte Minigolf in via Cosmonauti 1, si è tenuta la conferenza per la presentazione dei 13 candidati al consiglio comunale di Cervia del Movimento 5 Stelle 2050 di Cervia. All'evento erano presenti Mattia Missiroli, candidato sindaco, Davide Grossi, capolista e segretario comunale del M5S, e i candidati del M5S, tra cui Giacomo Zattini, giovane candidato romagnolo per il M5S alle elezioni europee.

"Durante l'incontro, è stata espressa grande soddisfazione per il percorso intrapreso e per i risultati ottenuti. Dopo 10 lunghi anni di opposizione, condotta sempre in modo costruttivo e senza fare sconti a nessuno, il Movimento 5 Stelle 2050 Cervia ha trovato finalmente le condizioni per poter entrare in maggioranza" si legge in una nota del M5S.

"L'ingresso in coalizione non significa rinunciare ai nostri valori: continueremo infatti a mantenere alta l’asticella della buona politica con programmi e obiettivi chiari e trasparenti. Siamo pienamente soddisfatti del lavoro di mediazione svolto e del programma di coalizione raggiunto. Vediamo in Mattia un rappresentante della coalizione e del nostro impegno. Forse sembriamo presuntuosi quando affermiamo di entrare in maggioranza, ma siamo convinti che questa squadra e questa coalizione possano farcela." Così in una nota Massimo Bosi, Coordinatore provinciale del M5S di Ravenna e Marco Croatti, Senatore pentastellato e Coordinatore regionale Emilia-Romagna.