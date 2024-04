Elezioni a Cervia, Pri: "Realizzare subito il parco archeologico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Per rendere più completa l’offerta turistica della nostra città diventa importante anche la valorizzazione identitaria di Cervia, che comprende la componente archeologica. Per raggiungere l’importante obiettivo del Parco archeologico, che coniuga, ambiente e storia, cultura e tradizioni identitarie, agricoltura e paesaggio, unicità e turismo, è necessario perseguire il rapporto fra enti pubblici e soggetti privati, con il coinvolgimento diretto delle proprietà, anche in prospettiva di una ulteriore offerta turistica culturale della nostra città. La Riqualificazione della salina e un valido progetto di valorizzazione di Cervia Vecchia, sono una delle priorità in cui credere e su cui investire tempo e risorse per riqualificare ulteriormente l’ambiente, migliorare l’offerta turistica del nostro territorio e per creare nuove possibilità di lavoro, anche per i giovani. Gli studi fin qui eseguiti hanno fornito una conoscenza storico-culturale più esaustiva delle nostre origini.

Il “parco archeologico”, in una visione “dinamica” e non “statica”, si ritiene che possa essere realizzato fin da subito con il coinvolgimento diretto delle proprietà, fin quindi dallo studio preliminare, considerando per onor del vero, che una parte di essa ne è stata l’ideatore e tra i promotori. Il progetto di valorizzazione, considerando anche il contesto ambientale nel quale si inserisce, non può esimersi dal considerare e sviluppare le varie componenti, ambientali-paesaggistiche-colturali, storico-culturali, turistiche-ricreative, con l’obiettivo di divenire un punto di attrattività, identitario e unico.La conoscenza del luogo attuale e della sua storia, nonché l’individuazione degli obiettivi, sono gli elementi fondamentali per la redazione puntuale della progettazione preliminare.

Come riporta la Convenzione Europea del Paesaggio, la miglior tutela e/o salvaguardia di un paesaggio è la sua valorizzazione, attraverso una corretta "gestione", conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali, ambientali e culturali. In questo quadro e prospettiva si deve inserire il progetto di valorizzazione del “parco archeologico dinamico di Cervia vecchia”.

Il paesaggio che muta con la conoscenza, dove gli elementi storico-culturali, ambientali-naturali, e socio-economici, vengono considerati simultaneamente.

I principi fondamentali del progetto di valorizzazione e di sostenibilità, in sintesi, possono essere così descritti. Individuare le emergenze archeologiche di rilievo, che dovranno rimanere visibili e visitabili, anche per le generazioni future; integrare e/o coniugare le colture e l’attività agricola, alle emergenze archeologiche e all’attrattività del sito; creare un “parco” fruibile e attrattivo, coniugando il passato, il presente e il futuro in un processo dinamico del paesaggio; creare il “paesaggio europeo”, allo scopo di soddisfare i fabbisogni storici, economici, sociali, culturali, turistici e ambientali; creare le sinergie necessarie al fine di avere un prodotto commerciale e turistico di unicità; coniugare la “salvaguardia”, in un processo di opportunità, di valorizzazione e di conservazione; coniugare gli interessi pubblici con quelli privati, per favorire il compimento dell’interesse generale. E’ pertanto da ritenersi un progetto in cui credere e su cui investire tempo e risorse per migliorare l’attrattività e l’offerta turistica del nostro territorio, con un approccio di visione moderna ed europea.

Giancarlo Cappelli - Segretario Pri Cervia