Elezioni a Conselice, a sostegno della lista civica arriva Pier Luigi Bersani

Lunedì 6 Maggio alle ore 18.30 al Centro Civico Pellegrini in Piazza Foresti a Conselice sarà presente Pier Luigi Bersani, insieme al candidato sindaco di Conselice della lista civica di centrosinistra “Comunità Protagonista” Andrea Sangiorgi.

“Vi aspetto numerosi per questa importante iniziativa della nostra campagna elettorale. La Lista che ho costruito in queste settimane, già presentata pubblicamente, vede la presenza di volti nuovi e giovani, entusiasti, appassionati e competenti - afferma Sangiorgi - Per questo, lunedì, dialogheremo insieme su come riaccendere nel nostro territorio la speranza di una nuova generazione. Parleremo del rapporto dei giovani con la politica e di come ricostruire la passione. Sarà anche occasione per affrontare le tematiche più importanti per un progetto amministrativo per Conselice che sia concreto, nuovo, con la capacità di risolvere le criticità presenti”.