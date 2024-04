Elezioni a Conselice, la lista civica 'Con Voi' organizza incontri e camminate

E’ entrato nel vivo il lavoro della lista civica ‘Con Voi – Insieme per Ripartire’, che alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno per la guida del comune di Conselice candiderà Gianfranco Fabbri per la realizzazione dei punti del proprio programma elettorale.

Le prime priorità per il territorio individuate dal sodalizio riguardano la sanità e il sistema economico locale. Per quanto concerne il comparto sanitario, infatti, Fabbri e gli altri componenti del gruppo hanno in mente di "rispondere in modo concreto alle esigenze emerse dal dialogo con i cittadini, che in queste settimane hanno frequentato con continuità i vari punti d’ascolto di Conselice e Lavezzola, con l’implementazione di uno sportello unico di orientamento ai servizi socio-assistenziali e di intervenire con un sistema di prevenzione e sostegno per arginare l’impatto di criticità emergenti come bullismo, ludopatia, depressione giovanile e solitudine. Ma anche di insistere, in sinergia con l’Ausl territoriale, sulla configurazione di criteri corretti di accesso e utilizzo appropriato del CAU e valorizzare l’operatività della Casa della Comunità a Conselice. Senza dimenticare la presenza di un infermiere di comunità a San Patrizio e Lavezzola. Non meno importante la rigenerazione della Casa Comunale Lavezzola con incremento dei servizi disponibili".

In ambito economico-produttivo sono venute a galla una serie di azioni a cui dare nuovo impulso. "Dal Tavolo permanente di lavoro, da instaurare tra imprese locali e amministrazione, per esaminare e risolvere criticità nonché pianificare azioni comuni e stimolare energie alla creazione di una barriera digitale per favorire l’interconnessione tra domanda e offerta di lavoro nel territorio. Ma si lavorerà anche per promuovere la richiesta di classificazione dei territori alluvionati come Zona Franca Urbana (ZFU) ai fini della defiscalizzazione delle imprese. Rivedere entro i possibili margini di ridefinizione il PUG per adattarlo allo scenario post-alluvione e alle sfide più attuali del tessuto imprenditoriale. Spazio, poi, alle Comunità energetiche rinnovabili attraverso la promozione di uno studio di fattibilità per la loro costituzione presso le aree industriali locali e per insistere sul concetto di autoconsumo di energia pulita. Al vaglio, ora, ci sono le istanze dei comparti commercio/artigianato e agricoltura".

Il 16 aprile, alle ore 20.30 presso il centro civico ‘G. Pellegrini’ di Piazza Foresti a Conselice, avrà luogo l’iniziativa ‘Cambia il tuo gioco…Cambia la tua vita’ per presentare alla comunità i punti di programma relativi a sanità, salute, welfare e sport. Previsti gli interventi di Massimiliano Ambesi, commentatore telecronista di Eurosport, dell’ex ispettore di Polizia di Stato ed esperto in tematiche giovanili Giovanni Fontanieri e del cooperante internazionale di sanità Germano Pestelli. Alla serata saranno ospiti anche alcuni giovani campioni sportivi della zona. Il 18 aprile invece, con ritrovo alle ore 18.30 al civico 13 di Piazza Caduti a Lavezzola, via libera alla camminata ‘Una comunità che promuove la salute’ che prenderà il via alle 19 e farà ritorno un’ora dopo proprio all’altezza del punto di ascolto della lista civica ‘Con Voi – Insieme per Ripartire’. Un modo per promuovere attività all’aria aperta, aggregazione, socialità e benessere psico-fisico.