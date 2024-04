Elezioni a Conselice, primo incontro con la cittadinanza per la lista di Sangiorgi 'Comunità Protagonista'

Primo incontro con i candidati per il consiglio comunale della lista civica di centrosinistra “Comunità Protagonista”, martedì 23 aprile alle ore 20.30 nella sede elettorale di Lavezzola in Via Andrea Costa 24. Si conclude così il primo step della campagna elettorale di Andrea Sangiorgi che lo ha visto impegnato in incontri con le associazioni che operano sul territorio, oltre alla definizione degli impegni da assumere con tutti i cittadini, attraverso una serie di tavoli, il cui lavoro è stato presentato nei giorni scorsi in incontri specifici nei tre centri urbani.

“I tavoli, che hanno visto una buona e qualificata partecipazione – sottolinea Sangiorgi – hanno affrontato molti argomenti con indicazioni e richieste in tema di sicurezza sociale e idraulica del territorio, riqualificazione dei quartieri con l’obiettivo dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Si sono individuate 3 zone di degrado nei tre centri sui quali si punta ad uno sviluppo di rigenerazione urbana in stretto rapporto tra pubblico e privato: come l’ex Cartiera di Conselice, l’area fallimento cantiere edilizio sulla via Selice vecchia a San Patrizio e villa Fernè a Lavezzola. Si è delineata la necessità del potenziamento dei servizi sociali ed un maggiore radicamento della sanità pubblica e l’avvio del Cau su Conselice, ma anche tramite un centro diurno per le disabilità e la realizzazione di un punto infermieristico su Lavezzola”.

Dai tavoli è emersa come assoluta priorità la realizzazione della nuova Selice con la variante Ponte rosso ed il ripristino e potenziamento della linea ferroviaria, oltre ad una serie di punti utili al rilancio sociale ed economico dei tre centri urbani. “Dopo questo primo lavoro utile ed impegnativo – conclude il candidato sindaco – siamo pronti con una lista interamente composta da volti nuovi, espressioni dei territori, e con loro andremo ad incontri quartiere per quartiere, con la chiara consapevolezza che con me il Consiglio Comunale sarà una palestra di costruzione di una nuova classe dirigente locale, perché solo così si può davvero scrivere, in concreto e non solo a parole, una storia nuova”.