Elezioni, a Conselice Sangiorgi (Pd) 'incassa' il sostegno dei 5 Stelle

"Per la prima volta a Conselice, Il Movimento 5 Stelle c’è, a sostegno di un nuovo percorso rappresentato da Andrea Sangiorgi": a dirlo è Massimo Bosi, coordinatore provinciale dei pentastellati. La "forte idea di rinnovamento e cambiamento, con una importante volontà di ascolto al fine di raccogliere proposte che facciano il bene di Conselice e dei suoi cittadini" hanno contribuito a dare esito positivo al confronto tra M5S e il candidato del centrosinistra a sindaco di Conselice in vista delle prossime elezioni amministrative. "Il candidato è disposto a costruire un nuovo percorso politico, anche differente rispetto al passato, e aprire appunto 'le pagine di un nuovo libro' e persino nei rapporti tra le forze progressiste, moderate e civiche - spiega Bosi - La disponibilità a collaborare con il candidato sindaco Andrea Sangiorgi è maturata dall'attenzione comune a temi che si dovranno realizzare sul territorio perseguendo obiettivi condivisi, tenendo conto delle sensibilità che il Movimento 5 Stelle sostiene per i cittadini".

"Le battaglie comuni riguarderanno la Sicurezza del territorio, dopo la tragica alluvione che l’ha colpito, l'attenzione per i rimborsi a cittadini e imprese, le Politiche Ambientali, favore dei Diritti Sociali, sull'Etica Pubblica, il diritto all’accesso all’Acqua Pubblica, Sanità. Sarà un compito impegnativo, a partire da come l'Unione dei Comuni potrà maggiormente sostenere i servizi nel territorio, la riorganizzazione degli strumenti di partecipazione attiva, consumo del suolo, piste ciclabili, decoro urbano, comunità energetiche. Lavoreremo insieme perché molti temi sono comuni e insieme lavoreremo sodo per ricucire quello strappo con una parte di cittadini delusi dalla politica, dagli eventi catastrofici dell’alluvione che ha messo in ginocchio la comunità - conclude il coordinatore del M5S - Le sfide sono importanti, andranno affrontate con determinazione, noi siamo pronti a costruire un fronte comune assieme alle forze che si identificano nelle politiche progressiste e civiche, per il Comune di Conselice".