Elezioni, a Conselice Sangiorgi presenta la sua giunta in caso di vittoria

Ieri sera a Conselice si è conclusa la presentazione della squadra di governo di Andrea Sangiorgi, candidato sindaco per la lista civica di centro-sinistra “Comunità Protagonista”. Già decisa la giunta in caso di vittoria: Kocis Urso (cultura e associazionismo), 47 anni, responsabile tecnico commerciale in una azienda del lughese, tra i fondatori dell’associazione Art Lab Conselice, della quale è stato presidente per molti anni; essendo appassionato di recitazione e teatro, questo gli ha permesso di organizzare numerosi laboratori e spettacoli teatrali rivolti a ragazzi e adulti. Maria Grazia Bacchini (sociale e sanità), 66 anni, laureata in psicologia indirizzo clinico, specializzazione quadriennale in Psicoterapia dei disturbi psicosomatici, assunta all’Ausl di San Lazzaro di Savena in area Neuropsichiatria infantile e Consultorio familiare e poi trasferita su mobilità a Lugo in NPI con funzione Psicologo/Psicoterapeuta nei distretti di Conselice e Alfonsine, fino al ruolo di responsabile dell’Unità Operativa Semplice di “Area Tutela Minori” mantenuto fino all’ultimo giorno di lavoro. Iscritta all’elenco degli psicoterapeuti con formazione EMDR; Martina Baldini (lavori pubblici), 33 anni, laureata in Architettura presso l’Università di Bologna, ora libera professionista per la progettazione e direzione lavori architettonici, redazione sanatorie edilizie, rilievi architettonici; Raffaele Alberoni (sport e scuola), 62 anni, esperienza nell’ambito della consulenza logistica ed informatica, assessore nella legislatura iniziata nel 2019 con deleghe in particolare allo sport, politiche educative, attività produttive.

“Orgoglioso della squadra che siamo riusciti a mettere in campo - afferma Andrea Sangiorgi - Oltre ai dodici candidati per il Consiglio Comunale che ho presentato a Lavezzola il 23 aprile, ho ritenuto, sin da subito, come fosse importante, per trasparenza e chiarezza, rendere noti anche i nomi con cui, se eletto, andrò a governare Conselice. Una squadra espressione del territorio, con competenze, passione e determinazione. Insieme inizieremo 14 incontri nei quartieri per confrontarci direttamente con i cittadini e per spiegare il nostro progetto per le comunità di Conselice, Lavezzola e San Patrizio".

"Il nostro progetto ha 5 macro-obiettivi fondamentali che vorremmo realizzare attraverso interventi mirati e concreti - elenca Sangiorgi - Cura e protezione del territorio e dei centri urbani: creazione di un tavolo con tutti gli enti competenti per coordinare la ricostruzione post-alluvione, potenziamento e miglioramento dei piani per la messa in sicurezza del sistema idraulico e del sistema fognario su tutto il territorio comunale; sviluppo della protezione civile comunale e messa a punto di piani di emergenza strutturati basati sulla collaborazione pubblico-privato, individuazione di aree urbane da rigenerare, manutenzione del verde urbano ed abbattimento delle barriere architettoniche. Infine per una maggiore sicurezza dei centri urbani si propone una revisione della gestione della Polizia Locale con il rafforzamento dei presidi. Protezione sociale: potenziamento dei posti disponibili presso i Nidi del territorio comunale (attraverso fondi PNRR), sussidi per l’affitto o l’accesso a prestiti agevolati per aiutare le persone in difficoltà a ottenere una casa, radicamento della sanità pubblica agevolando l’avvio del Cau presso la Casa della Salute di Conselice, apertura di un punto infermieristico su Lavezzola e attivazione in tutte le case della Salute della Bassa Romagna di uno sportello psicologico".

E poi ancora: "Sviluppo economico sostenibile: sostegno ai consorzi fidi, accelerazione del processo di copertura con fibra ottica dell’intero territorio comunale, definizione e promozione di bandi per l’innovazione delle imprese locali, incrocio domanda-offerta di lavoro valorizzando le eccellenze produttive del territorio, miglioramento della viabilità. A questo è strettamente legato il tema delle infrastrutture: priorità, in questo, sarà la Variante Selice e il ripristino dei collegamenti ferroviari sul tratto Lavezzola - Faenza. Partecipazione e inclusività: sostegno al ricco mondo dell’associazionismo culturale, sociale e sportivo presente nel territorio, creazione di un coordinamento istituzionale tra le associazioni, promozione di iniziative di rilancio del territorio in chiave culturale e turistica, banca del tempo e delle idee tra le associazioni, maggiore coordinamento con la scuola per le risoluzioni delle criticità, prosecuzione dei tavoli di lavoro avviati in fase di definizione del programma. Una nuova generazione: attivare spazi di autogestione per i giovani per iniziative, momenti di incontri e attività laboratoriali, predisporre sale studio con orari e strumentazioni adatte anche agli studenti universitari, messa a disposizione di navette per collegare i tre centri del comune".